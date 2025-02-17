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Председатель Мюнхенской конференции не сдержал слез во время прощальной речи

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПонедельник, 17 февраля 2025, 11:39
Председатель Мюнхенской конференции не сдержал слез во время прощальной речи
Иллюстративное фото: Getty Images

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген растрогался и заплакал во время своей прощальной речи, завершая трехлетний период руководства мероприятием.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на t-online

Детали: После трех лет во главе Мюнхенской конференции по безопасности состоялось торжественное прощание с Кристофом Хойсгеном. Он был глубоко тронут во время своей прощальной речи.

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"Позвольте мне продолжить, и это будет трудно", – сказал он во время своей прощальной речи, и на его глазах появились слезы.

Его преемник – бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг – сказал, что Хойсген сделал важнейшую в мире встречу экспертов по политике безопасности "сильнее, шире и лучше".

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Напомним:

  • Как информировали, нынешнюю Мюнхенскую конференцию по безопасности Хойсген назвал "в определенном смысле европейским ужасом".
  • В то же время по его словам, эта конференция "также внесла много ясности". Запад показал, что "Америка при Трампе живет на другой планете", сказал он.
  • Известно, что Столтенберг немедленно берет на себя руководство конференцией, но сначала приостановит ее работу на шесть месяцев, потому что его назначили министром финансов в переходном правительстве Норвегии.
  • Однако бывший генсек НАТО возглавит следующую конференцию по безопасности в феврале 2026 года, как и планировалось.

ЕвропаГермания
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