Председатель Мюнхенской конференции не сдержал слез во время прощальной речи

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген растрогался и заплакал во время своей прощальной речи, завершая трехлетний период руководства мероприятием.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на t-online

Детали: После трех лет во главе Мюнхенской конференции по безопасности состоялось торжественное прощание с Кристофом Хойсгеном. Он был глубоко тронут во время своей прощальной речи.

Реклама:

"Позвольте мне продолжить, и это будет трудно", – сказал он во время своей прощальной речи, и на его глазах появились слезы.

Его преемник – бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг – сказал, что Хойсген сделал важнейшую в мире встречу экспертов по политике безопасности "сильнее, шире и лучше".

РЕКЛАМА:

Напомним: