Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Ексзаступниці головреда "Страна.юа" Крюковій спалили автомобіль

Альона Мазуренко , Українська правдаПонеділок, 17 лютого 2025, 12:56
Ексзаступниці головреда Страна.юа Крюковій спалили автомобіль
фото надане УП

У Києві ввечері 13 лютого згорів Range Rover колишньої заступниці головреда "Страна.юа" Світлани Крюкової, щодо якої у січні 2025 року ввели санкції.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП серед правоохоронців, Крюкова в коментарі УП

Пряма мова Крюкової: "Машина згоріла. Так із Днем закоханих мене ще ніхто не вітав. Місяць тому на мене указом президента наклали санкції. Серед іншого в пунктах указу значилося обмеження користуватися і розпоряджатися своїм рухомим майном. Тому я взяла водія.

Реклама:

Найчастіше на цьому автомобілі водій розвозив по спортивних секціях дітей, а вечорами він забирав авто до себе на район і паркував під будинком. Там і стався інцидент".

Деталі: Подія трапилася 13 лютого. Джерела серед правоохоронців повідомили, що ближче до опівночі в одному з дворів у Деснянському районі сталося загоряння автомобіля Range Rover, фактичним користувачем якого є Крюкова.

Вогонь пошкодив квартиру другого поверху будинку та фасад, проте ніхто не постраждав.

РЕКЛАМА:

Пожежу вчасно загасили, але автомобіль відновленню не підлягає.

Наразі поліція встановлює, що стало причиною загоряння – "вибух чи підпал". Проводяться відповідні експертизи та розшукові дії.

 

Сама ж Крюкова заявила, що "замовники їй зрозумілі", але "називати імена конкретних осіб необачно". При цьому вона одразу ж згадала блогера-волонтера та активіста, проти яких раніше подавала в суд, та Офіс президента, адже щодо неї нещодавно ввели санкції через пропаганду на користь Росії.

Пряма мова Крюкової: "Коло моїх недоброзичливців широке і зрозуміле, деякі з них позначилися задовго до санкцій. Останніми місяцями я перебуваю в судовому процесі з блогером Ігорем Лаченковим, активістом Денисом Кошельніком та їхніми друзями... Очевидно, що є в мене і недоброзичливці в Офісі президента... Сьогодні дізналася для себе нове прізвище - Дмитро Литвин (радник президента. - ред.)".

 

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський 19 січня підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції щодо пропагандистів, які працюють на Росію, а також позбавив державних нагород низку проросійських діячів. До санкційного списку зокрема і потрапила колишня заступниця головреда "Страна.юа" Світлана Крюкова.
  • У вересні 2024 року стало відомо, що Крюкова подала в суд на Лаченкова через "захист честі та гідності". Крім Лаченкова позов від Крюкової отримали блогери Роман Сініцин (Балан) та Євген Пронін. Захищати інтереси Крюкової в суді мав адвокат Олексій Шевчук, який раніше вів справи Геннадія Корбана, Іллі Киви, Олександра Онищенка, Борислава Розенблата.
  • Крюкова з 2016 по 2022 рр. була заступницею головного редактора підсанкційного видання "Страна". У 2024 році вона повідомила, що "призупиняє професійну діяльність" заради родини і малювання.

санкціїпропагандаКиївпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Україна нічого не знала про перемовини РФ і США у Саудівській Аравії і не визнаватиме їх
фотоЕксзаступниці головреда "Страна.юа" Крюковій спалили автомобіль
Подвійна порція дронових санкцій: СБУ і ССО підірвали НПЗ і станцію "Кропоткінская" в РФ – джерело
У Кремлі заявили, що на зустріч із представниками США полетять Лавров і Ушаков
відеоГолова Мюнхенської конференції не стримав сліз під час прощальної промови
Енергетики скасували аварійні відключення в Україні
Усі новини...
санкції
Порошенко про санкції: Не можу каву на заправці купити, але ключове – не це
Із ОП мені пропонували умову, за якої я не мав би проблем із санкціями – Порошенко
Країни G7 домовилися пов'язати санкції проти РФ із перебігом мирних переговорів
Останні новини
14:53
Міноборони отримало "зелене світло" на запуск Служби супроводу військових: що вона робитиме
14:50
Підручний пропустить індивідуальну гонку на чемпіонаті світу з біатлону
14:46
Порошенко: Зеленський мав право ввести санкції щодо Коломойського і Медведчука, щодо мене – ні
14:17
Зеленський про копалини: питання в тому, що Україна може отримати
14:16
Документальна стрічка Сенцова, знята під час бою, виходить в прокат
14:15
Зеленський: Келлог приїде 20 лютого та поїде зі мною на фронт
14:15
Інвестори роблять ставку на ріст воєнних витрат: оборонні компанії ЄС дорожчають
14:02
Зеленський: Україна нічого не знала про перемовини РФ і США у Саудівській Аравії і не визнаватиме їх
14:02
відеоПорошенко про бажання знову стати президентом: Мене не так зрозуміли
13:58
Директора казино Pin-Up відправили на два місяці під варту – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: