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Война 2025

Экс-заместителю главреда "Страна.юа" Крюковой сожгли автомобиль

Алена Мазуренко, Украинская правдаПонедельник, 17 февраля 2025, 12:56
Экс-заместителю главреда Страна.юа Крюковой сожгли автомобиль
фото предоставлено УП

В Киеве вечером 13 февраля сгорел Range Rover бывшего заместителя главреда "Страна.юа" Светланы Крюковой, в отношении которой в январе 2025 года ввели санкции.

Источник: информированные собеседники УП среди правоохранителей, Крюкова в комментарии УП

Прямая речь Крюковой: "Машина сгорела. Так с Днем влюбленных меня еще никто не поздравлял. Месяц назад на меня указом президента наложили санкции. Среди прочего в пунктах указа значилось ограничение пользоваться и распоряжаться своим движимым имуществом. Поэтому я взяла водителя.

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Чаще всего на этом автомобиле водитель развозил по спортивным секциям детей, а по вечерам он забирал авто к себе на район и парковал под домом. Там и произошел инцидент".

Детали: Происшествие случилось 13 февраля. Источники среди правоохранителей сообщили, что ближе к полуночи в одном из дворов в Деснянском районе произошло возгорание автомобиля Range Rover, фактическим пользователем которого является Крюкова.

Огонь повредил квартиру второго этажа дома и фасад, однако никто не пострадал.

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Пожар вовремя потушили, но автомобиль восстановлению не подлежит.

Сейчас полиция устанавливает, что стало причиной возгорания - "взрыв или поджог". Проводятся соответствующие экспертизы и розыскные действия.

 

Сама же Крюкова заявила, что "заказчики ей понятны", но "называть имена конкретных лиц опрометчиво". При этом она сразу же вспомнила блогера-волонтера и активиста, против которых ранее подавала в суд, и Офис президента, ведь в отношении нее недавно ввели санкции из-за пропаганды в пользу России.

Прямая речь Крюковой: "Круг моих недоброжелателей широкий и понятный, некоторые из них обозначились задолго до санкций. Последние месяцы я нахожусь в судебном процессе с блогером Игорем Лаченковым, активистом Денисом Кошельником и их друзьями Очевидно, что есть у меня и недоброжелатели в Офисе президента... Сегодня узнала для себя новую фамилию - Дмитрий Литвин (советник президента. - ред.)".

 

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский 19 января подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях в отношении пропагандистов, работающих на Россию, а также лишил государственных наград ряд пророссийских деятелей. В санкционный список в том числе попала бывшая заместитель главреда "Страна.юа" Светлана Крюкова.
  • В сентябре 2024 года стало известно, что Крюкова подала в суд на Лаченкова из-за "защиты чести и достоинства". Кроме Лаченкова иск от Крюковой получили блогеры Роман Синицын (Балан) и Евгений Пронин. Защищать интересы Крюковой в суде должен был адвокат Алексей Шевчук, который ранее вел дела Геннадия Корбана, Ильи Кивы, Александра Онищенко, Борислава Розенблата.
  • Крюкова с 2016 по 2022 гг. была заместителем главного редактора подсанкционного издания "Страна". В 2024 году она сообщила, что "приостанавливает профессиональную деятельность" ради семьи и рисования.

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