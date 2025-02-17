Экс-заместителю главреда "Страна.юа" Крюковой сожгли автомобиль

В Киеве вечером 13 февраля сгорел Range Rover бывшего заместителя главреда "Страна.юа" Светланы Крюковой, в отношении которой в январе 2025 года ввели санкции.

Источник: информированные собеседники УП среди правоохранителей, Крюкова в комментарии УП

Прямая речь Крюковой: "Машина сгорела. Так с Днем влюбленных меня еще никто не поздравлял. Месяц назад на меня указом президента наложили санкции. Среди прочего в пунктах указа значилось ограничение пользоваться и распоряжаться своим движимым имуществом. Поэтому я взяла водителя.

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Чаще всего на этом автомобиле водитель развозил по спортивным секциям детей, а по вечерам он забирал авто к себе на район и парковал под домом. Там и произошел инцидент".

Детали: Происшествие случилось 13 февраля. Источники среди правоохранителей сообщили, что ближе к полуночи в одном из дворов в Деснянском районе произошло возгорание автомобиля Range Rover, фактическим пользователем которого является Крюкова.

Огонь повредил квартиру второго этажа дома и фасад, однако никто не пострадал.

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Пожар вовремя потушили, но автомобиль восстановлению не подлежит.

Сейчас полиция устанавливает, что стало причиной возгорания - "взрыв или поджог". Проводятся соответствующие экспертизы и розыскные действия.

Сама же Крюкова заявила, что "заказчики ей понятны", но "называть имена конкретных лиц опрометчиво". При этом она сразу же вспомнила блогера-волонтера и активиста, против которых ранее подавала в суд, и Офис президента, ведь в отношении нее недавно ввели санкции из-за пропаганды в пользу России.

Прямая речь Крюковой: "Круг моих недоброжелателей широкий и понятный, некоторые из них обозначились задолго до санкций. Последние месяцы я нахожусь в судебном процессе с блогером Игорем Лаченковым, активистом Денисом Кошельником и их друзьями Очевидно, что есть у меня и недоброжелатели в Офисе президента... Сегодня узнала для себя новую фамилию - Дмитрий Литвин (советник президента. - ред.)".

Напомним: