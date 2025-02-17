Найближчі дні в Україні буде мороз та ожеледиця, але без опадів

Найближчими днями в Україні утримується холодна погода із морозами та ожеледицею на дорогах, опадів синоптики не прогнозують.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 18 лютого по всій країні очікується вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

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Температура вночі становитиме 11-16° морозу, на північному сході та сході країни – до 20° морозу. Вдень очікується 1-6° морозу, у Карпатах місцями до 10° морозу. У південних областях та на Закарпатті нічні температури сягатимуть 6-11° морозу, вдень буде близько 0°.

У Києві опадів не передбачається. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 2-4° морозу.

19 лютого в північних, західних та центральних областях України можливий невеликий сніг, на решті території – без опадів. На дорогах збережеться ожеледиця.

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Вітер змінюватиме напрямок: південно-західний перейде на північний, швидкість 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 7-12° морозу, у центральних областях до 15° морозу, вдень 0-5° морозу. У південно-західній частині країни вдень очікується від 2° морозу до 3° тепла. У Карпатах та на сході країни найхолодніше: вночі 13-18° морозу, вдень 3-8° морозу.

У столиці вночі буде без опадів, удень можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу.