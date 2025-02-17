Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Найближчі дні в Україні буде мороз та ожеледиця, але без опадів

Анастасія ПроцПонеділок, 17 лютого 2025, 13:17
Найближчі дні в Україні буде мороз та ожеледиця, але без опадів
Ілюстративне фото: Getty Images

Найближчими днями в Україні утримується холодна погода із морозами та ожеледицею на дорогах, опадів синоптики не прогнозують.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 18 лютого по всій країні очікується вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Реклама:

Температура вночі становитиме 11-16° морозу, на північному сході та сході країни – до 20° морозу. Вдень очікується 1-6° морозу, у Карпатах місцями до 10° морозу. У південних областях та на Закарпатті нічні температури сягатимуть 6-11° морозу, вдень буде близько 0°.

У Києві опадів не передбачається. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 2-4° морозу.

19 лютого в північних, західних та центральних областях України можливий невеликий сніг, на решті території – без опадів. На дорогах збережеться ожеледиця.

РЕКЛАМА:

Вітер змінюватиме напрямок: південно-західний перейде на північний, швидкість 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 7-12° морозу, у центральних областях до 15° морозу, вдень 0-5° морозу. У південно-західній частині країни вдень очікується від 2° морозу до 3° тепла. У Карпатах та на сході країни найхолодніше: вночі 13-18° морозу, вдень 3-8° морозу.

У столиці вночі буде без опадів, удень можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Україна нічого не знала про перемовини РФ і США у Саудівській Аравії і не визнаватиме їх
відеоПорошенко про бажання знову стати президентом: Мене не так зрозуміли
фотоЕксзаступниці головреда "Страна.юа" Крюковій спалили автомобіль
Подвійна порція дронових санкцій: СБУ і ССО підірвали НПЗ і станцію "Кропоткінская" в РФ – джерело
У Кремлі заявили, що на зустріч із представниками США полетять Лавров і Ушаков
відеоГолова Мюнхенської конференції не стримав сліз під час прощальної промови
Усі новини...
погода
Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах
В суботу в Україні сніжитиме
В Україні прогнозують невеликий сніг з дощем
Останні новини
16:23
Окупанти за тиждень 8 разів намагалися закріпитися на островах біля Херсона – невдало
16:16
"Виключно політичний крок": Боголюбов прокоментував рішення РНБО щодо санкцій проти нього
16:08
відеоПорошенко розповів, де і чим займаються його сини під час війни
16:04
Всесвітній фонд дикої природи звинувачують у підтримці торгівлі хутром білих ведмедів
16:03
Зеленський у вівторок вирушить до Туреччини на зустріч з Ердоганом
15:57
відеоПісля відвідин Супербоулу Трамп на лімузині відкрив гонку Daytona 500
15:29
Зеленський: Вперше бачимо зацікавленість Китаю у припиненні війни
15:23
США у Мюнхені шантажували Україну: або підписуєте угоду про надра, або не буде зустрічі з Венсом
15:15
У 2024 році резиденти Дія.Cіtу сплатили понад 18 млрд податків: хто очолив список
15:06
Папіломи в гортані заважали дихати: у Львові хірурги врятували однорічну дитину з рідкісною недугою
Усі новини...
Реклама:
Реклама: