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Война 2025

Ближайшие дни в Украине будет мороз и гололедица, но без осадков

Анастасия ПроцПонедельник, 17 февраля 2025, 13:17
Ближайшие дни в Украине будет мороз и гололедица, но без осадков
Иллюстративное фото: Getty Images

В ближайшие дни в Украине сохраняется холодная погода с морозами и гололедом на дорогах, осадков синоптики не прогнозируют.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 18 февраля по всей стране ожидается ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

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Температура ночью составит 11-16° мороза, на северо-востоке и востоке страны - до 20° мороза. Днем ожидается 1-6° мороза, в Карпатах местами до 10° мороза. В южных областях и на Закарпатье ночные температуры будут достигать 6-11° мороза, днем будет около 0°.

В Киеве осадков не предвидится. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13° мороза, днем 2-4° мороза.

19 февраля в северных, западных и центральных областях Украины возможен небольшой снег, на остальной территории - без осадков. На дорогах сохранится гололедица.

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Ветер будет менять направление: юго-западный перейдет на северный, скорость 5-10 м/с.

Температура ночью составит 7-12° мороза, в центральных областях до 15° мороза, днем 0-5° мороза. В юго-западной части страны днем ожидается от 2° мороза до 3° тепла. В Карпатах и на востоке страны холоднее всего: ночью 13-18° мороза, днем 3-8° мороза.

В столице ночью будет без осадков, днем возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем 2-4° мороза.

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