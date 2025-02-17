Орендар кинув гранату під ноги власниці квартири на Харківщині

У Харківській області нетверезий орендар влаштував вибух у квартирі – чоловік активував ручну гранату та кинув її під ноги власниці житла, травмовану жінку госпіталізували.

Джерело: поліція Харківської області у Facebook

Дослівно: "Попередньо встановлено, що між чоловіком та власницею квартири, яку він винаймав, виник конфлікт. Порушник у стані сп’яніння привів в дію та кинув в бік потерпілої ручну гранату".

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Деталі: Як повідомили правоохоронці, подія трапилася в Богодухівському районі Харківщини 16 лютого близько опівночі. Внаслідок вибуху жінка отримала множинні травми, її доправили до лікарні. Кривдником виявився 41-річний чоловік, який орендував у постраждалої квартиру. Його затримали та вже повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство. За це йому загрожує до 15 років ув’язнення.