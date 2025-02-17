Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Арендатор бросил гранату под ноги владелице квартиры на Харьковщине

Украинская правдаПонедельник, 17 февраля 2025, 13:39
Арендатор бросил гранату под ноги владелице квартиры на Харьковщине
Фото: Getty Images

В Харьковской области нетрезвый арендатор устроил взрыв в квартире – мужчина активировал ручную гранату и бросил ее под ноги владелицы жилья, травмированную женщину госпитализировали.

Источник: полиция Харьковской области в Facebook

Дословно: "Предварительно установлено, что между мужчиной и владелицей квартиры, которую он снимал, возник конфликт. Нарушитель в состоянии опьянения привел в действие и бросил в сторону потерпевшей ручную гранату".

Реклама:

Детали: Как сообщили правоохранители, происшествие случилось в Богодуховском районе Харьковщины 16 февраля около полуночи. В результате взрыва женщина получила множественные травмы, ее доставили в больницу. Обидчиком оказался 41-летний мужчина, который арендовал у пострадавшей квартиру. Его задержали и уже сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. За это ему грозит до 15 лет заключения.

Харьковская областьвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Украина не знала о переговорах РФ и США в Саудовской Аравии и не будет признавать их
видеоПорошенко о желании снова стать президентом: Меня не так поняли
фотоЭкс-заместителю главреда "Страна.юа" Крюковой сожгли автомобиль
Двойная порция дроновых санкций: СБУ и ССО взорвали НПЗ и станцию "Кропоткинская" в РФ – источник
В Кремле заявили, что на встречу с представителями США полетят Лавров и Ушаков
видеоПредседатель Мюнхенской конференции не сдержал слез во время прощальной речи
Все новости...
Харьковская область
Россияне расширяют плацдарм под Купянском, продвигаются и закрепляются в районе Двуречной – DeepState
Российские войска продвинулись в Донецкой и Харьковской областях – DeepState
Российские войска обстреляли Купянщину: есть пострадавший
Последние новости
15:29
Зеленский не исключает участие Китая в мирных переговорах с россиянами
15:15
В 2024 году резиденты Дія.Сіту уплатили более 18 млрд налогов: кто возглавил список
15:06
Папилломы в гортани мешали дышать: во Львове хирурги спасли годовалого ребенка с редким недугом
14:59
Зеленский: События в Мюнхене ускорили Европу, и это позитив
14:55
Удары по хранилищам газа и добывающим мощностям. Хватит ли голубого топлива украинцам?
14:53
Минобороны получили "зеленый свет" на запуск Службы сопровождения военных: что она будет делать
14:50
Пидручный пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону
14:46
Порошенко: Зеленский имел право ввести санкции против Коломойского и Медведчука, в отношении меня – нет
14:17
Зеленский об ископаемых: вопрос в том, что Украина может получить
14:16
Документальная лента Сенцова, снятая во время боя, выходит в прокат
Все новости...
Реклама:
Реклама: