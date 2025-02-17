Арендатор бросил гранату под ноги владелице квартиры на Харьковщине

В Харьковской области нетрезвый арендатор устроил взрыв в квартире – мужчина активировал ручную гранату и бросил ее под ноги владелицы жилья, травмированную женщину госпитализировали.

Источник: полиция Харьковской области в Facebook

Дословно: "Предварительно установлено, что между мужчиной и владелицей квартиры, которую он снимал, возник конфликт. Нарушитель в состоянии опьянения привел в действие и бросил в сторону потерпевшей ручную гранату".

Реклама:

Детали: Как сообщили правоохранители, происшествие случилось в Богодуховском районе Харьковщины 16 февраля около полуночи. В результате взрыва женщина получила множественные травмы, ее доставили в больницу. Обидчиком оказался 41-летний мужчина, который арендовал у пострадавшей квартиру. Его задержали и уже сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. За это ему грозит до 15 лет заключения.