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Війна 2025

У Туреччині не виключили "неприємні рішення" щодо територій України

Уляна Кричковська, Ірина БалачукПонеділок, 17 лютого 2025, 13:44
У Туреччині не виключили неприємні рішення щодо територій України
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Скриншот з відео TRT World

Туреччина готова відігравати будь-яку роль, щоб сприяти миру в Україні, водночас не виключає прийняття "неприємних рішень" у контексті територій, заявив міністр закордонних справ країни Хакан Фідан.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Фідана телеканалу TRT World

Пряма мова глави МЗС Туреччини: "Туреччина хоче і готова відігравати будь-яку роль, щоб сприяти миру в Україні та відбудові України. Але передусім нам потрібно припинити вогонь і мати дієвий та довгостроковий мирний план".

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Деталі: Він додав, що наразі США та європейці працюють "над різними аспектами цього можливого припинення вогню і мирного плану".

"Як його можна досягти, як його можна зберегти і як ми можемо запобігти повторному виникненню нової війни. Це цілком законні питання, але поєднання короткострокової негайної потреби в припиненні вогню з довгостроковими стратегічними інтересами є дуже важливим завданням зараз, і це саме те, над чим ми працюємо наразі", – сказав Фідан.

Водночас він підкреслив, що не виключає прийняття "неприємних рішень" у контексті територій.

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"В ідеальному світі ми хотіли би бачити збереження територіальної цілісності України. Але зараз іде війна, і, на жаль, у результаті цієї війни нам доводиться приймати деякі неприємні рішення", – сказав Фідан, зазначивши, що це те, що намагаються вирішити зараз: "що можуть утримати, що залишити, що відкласти". 

"Думаю, що це деякі з пріоритетних сфер, на яких зараз дуже зосереджені всі: американці, європейці, ми, росіяни, українці", – підсумував очільник МЗС Туреччини.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що високопосадовці зі США та Росії зустрінуться цього тижня в Саудівській Аравії, щоб прокласти шлях до потенційного саміту Дональда Трампа і Владіміра Путіна до кінця місяця.
  • Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив 16 лютого, що зустрічей з росіянами не планується, поки не буде напрацьовано план завершення війни. 
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому нічого не відомо про зустріч у Саудівській Аравії, і висловив стурбованість тим, що план зустрічі був розроблений поза контролем Києва.

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ТуреччинаУкраїнавійнаокупація
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