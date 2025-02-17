В Турции не исключили "неприятные решения" относительно территорий Украины

Турция готова играть любую роль, чтобы способствовать миру в Украине, в то же время не исключает принятия "неприятных решений" в контексте территорий, заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Фидана телеканалу TRT World

Прямая речь главы МИД Турции: "Турция хочет и готова играть любую роль, чтобы способствовать миру в Украине и восстановлению Украины. Но прежде всего нам нужно прекратить огонь и иметь действенный и долгосрочный мирный план".

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Детали: Он добавил, что сейчас США и европейцы работают "над различными аспектами этого возможного прекращения огня и мирного плана".

"Как его можно достичь, как его можно сохранить и как мы можем предотвратить повторное возникновение новой войны. Это вполне законные вопросы, но сочетание краткосрочной немедленной потребности в прекращении огня с долгосрочными стратегическими интересами является очень важной задачей сейчас, и это именно то, над чем мы работаем сейчас", – сказал Фидан.

В то же время он подчеркнул, что не исключает принятия "неприятных решений" в контексте территорий.

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"В идеальном мире мы хотели бы видеть сохранение территориальной целостности Украины. Но сейчас идет война, и, к сожалению, в результате этой войны нам приходится принимать некоторые неприятные решения", – сказал Фидан, отметив, что это то, что пытаются решить сейчас: "что могут удержать, что оставить, что отложить".

"Думаю, что это некоторые из приоритетных сфер, на которых сейчас очень сосредоточены все: американцы, европейцы, мы, русские, украинцы", – подытожил глава МИД Турции.

Предыстория:

Ранее сообщалось, высокопоставленные чиновники из США и России встретятся на этой неделе в Саудовской Аравии, чтобы проложить путь к потенциальному саммиту Дональда Трампа и Владимира Путина до конца месяца.

Глава ОПУ Андрей Ермак заявил 16 февраля, что встреч с россиянами не планируется, пока не будет наработан план завершения войны.

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