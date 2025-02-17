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Війна 2025

У Києві СБУ затримала жінку, яка допомогла окупантам депортувати 6-х українських дітей

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 лютого 2025, 13:52
У Києві СБУ затримала жінку, яка допомогла окупантам депортувати 6-х українських дітей
ілюстрація ОГП

Служба безпеки України затримала у Києві одну з організаторок насильницького вивезення українських дітей до Росії та тимчасово захоплених регіонів України.

Джерело: пресслужба СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, фігуранткою є колишня викладачка херсонського професійного училища, яка під час окупації міста пішла на співпрацю з росіянами.

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Тоді зловмисницю призначили "заступником директора" окупаційної установи і доручили організувати примусове переправлення шістьох неповнолітніх студентів до тимчасово окупованого Криму.

Для цього дітей спочатку виселили з відомчого гуртожитку училища і незаконно вивезли на лівобережжя Херсонщини. Звідти автобусом їх доправили на територію тимчасово окупованого півострова.

Увесь маршрут українських дітей до місця призначення "супроводжували" представники окупаційної адміністрації РФ, які чинили постійний психологічний тиск.

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У Криму дітей "закрили" в одному з місцевих таборів. Там їм видали прокремлівську літературу і почали готувати для подальшого вступу до лав окупаційних угруповань РФ.

Після звільнення Херсона фігурантка виїхала до Києва, де сподівалась "загубитись", щоб уникнути правосуддя, зазначають у спецслужбі.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження окупаційної експосадовиці, задокументували її злочини і затримали за місцем проживання.

Затриманій повідомили про підозру у вчиненні воєнного злочину за попередньою змовою групою осіб.

Крім жінки у справі фігурують ще колишній окупаційний "директор" херсонського профучилища та його підлеглий "вихователь", які переховуються на тимчасово окупованій частині території України. Їм підозру оголошено заочно.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.

Як зазначає прокуратура, завдяки міжнародним та волонтерським організаціям вдалося врятувати двох дітей – їх повернули до України або доправили до нейтральних країн. Доля ще чотирьох переміщених окупантами досі невідома.

дітивоєнні злочиниРосіяСБУ
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