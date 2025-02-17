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Война 2025

В Киеве СБУ задержала женщину, которая помогла оккупантам депортировать 6-х украинских детей

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 февраля 2025, 13:52
В Киеве СБУ задержала женщину, которая помогла оккупантам депортировать 6-х украинских детей
иллюстрация ОГП

Служба безопасности Украины задержала в Киеве одну из организаторов насильственного вывоза украинских детей в Россию и временно захваченные регионы Украины.

Источник: пресс-служба СБУ, Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, фигуранткой является бывшая преподавательница херсонского профессионального училища, которая во время оккупации города пошла на сотрудничество с россиянами.

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Тогда злоумышленницу назначили "заместителем директора" оккупационного учреждения и поручили организовать принудительную переправку шестерых несовершеннолетних студентов во временно оккупированный Крым.

Для этого детей сначала выселили из ведомственного общежития училища и незаконно вывезли на левобережье Херсонщины. Оттуда автобусом их доставили на территорию временно оккупированного полуострова.

Весь маршрут украинских детей к месту назначения "сопровождали" представители оккупационной администрации РФ, которые оказывали постоянное психологическое давление.

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В Крыму детей "закрыли" в одном из местных лагерей. Там им выдали прокремлевскую литературу и начали готовить для дальнейшего вступления в ряды оккупационных группировок РФ.

После освобождения Херсона фигурантка выехала в Киев, где надеялась "потеряться", чтобы избежать правосудия, отмечают в спецслужбе.

Сотрудники СБУ установили местонахождение оккупационной экс-сотрудницы, задокументировали ее преступления и задержали по месту жительства.

Задержанной сообщили о подозрении в совершении военного преступления по предварительному сговору группой лиц.

Кроме женщины в деле фигурируют еще бывший оккупационный "директор" херсонского профучилища и его подчиненный "воспитатель", которые скрываются на временно оккупированной части территории Украины. Им подозрение объявлено заочно.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога.

Как отмечает прокуратура, благодаря международным и волонтерским организациям удалось спасти двух детей - их вернули в Украину или доставили в нейтральные страны. Судьба еще четырех перемещенных оккупантами до сих пор неизвестна.

детивоенные преступленияРосcияСБУ
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