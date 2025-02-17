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Війна 2025

Зеленський про копалини: питання в тому, що Україна може отримати

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Понеділок, 17 лютого 2025, 14:17
Зеленський про копалини: питання в тому, що Україна може отримати
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у підписанні угоди зі США щодо використання природних копалин, але лише після її доопрацювання, щоб вона враховувала ключові інтереси країни.

Джерело: Зеленський під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами, Укрінформ, "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зазначив, що нічого "принципово нового" в цій угоді немає – подібні домовленості існували в той чи інший час. 

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"Але ключове питання не в тому, що Україна може дати, а в тому, що вона може отримати... Ми дійсно зацікавлені в підписанні угоди зі США", – запевнив він.

Український президент наголосив, що він також говорив американському президенту Дональду Трампу, що "Україна хоче підписати угоду". 

"Але коли ми перейшли до деталей, виявилося, що наразі вона не містить гарантій безпеки. А це принципово важливий аспект, який має бути хоча б окреслений у меморандумі", – сказав Зеленський.

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Також за його словами, деякі деталі в документі можуть змінюватися з часом, але фундаментальні речі мають бути чітко визначені.

Наприклад, Зеленський зазначив, що якщо в документі йдеться про гарантії безпеки, то варто розглянути їх у контексті НАТО або альтернативних механізмів. 

Він наголосив, що гарантії безпеки – це не лише військова допомога, а й економічні та політичні зобов’язання.

Український президент сказав, що Україна вітає інвестиції з боку США, але ключове питання – не просто в отриманні ресурсів, а в створенні інвестицій. 

"Україна – не просто країна сировини, і це має бути чітко зафіксовано в документі", – додав Зеленський.

За даними ЗМІ, адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, проте Зеленський відмовився підписувати документ. У Білому домі назвали це рішення "недалекоглядним".

Як відомо, для обговорення економічного партнерства з Україною, 13 лютого, до Києва прибув міністр фінансів Скотт Бессент. Тоді Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.

14 лютого в Мюнхені була перенесена зустріч Зеленського і Венса, щоб дати США можливість попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям. 

ЗеленськийСША
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