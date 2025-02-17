Зеленский об ископаемых: вопрос в том, что Украина может получить

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в подписании соглашения с США по использованию природных ископаемых, но только после его доработки, чтобы оно учитывало ключевые интересы страны.

Источник: Зеленский во время проходившей онлайн пресс-конференции с украинскими журналистами, Укринформ, "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что ничего "принципиально нового" в этом соглашении нет – подобные договоренности существовали в то или иное время.

Реклама:

"Но ключевой вопрос не в том, что Украина может дать, а в том, что она может получить... Мы действительно заинтересованы в подписании соглашения с США", – заверил он.

Украинский президент подчеркнул, что он также говорил американскому президенту Дональду Трампу, что "Украина хочет подписать соглашение".

"Но когда мы перешли к деталям, оказалось, что пока оно не содержит гарантий безопасности. А это принципиально важный аспект, который должен быть хотя бы очерчен в меморандуме", – сказал Зеленский.

РЕКЛАМА:

Также, по его словам, некоторые детали в документе могут меняться со временем, но фундаментальные вещи должны быть четко определены.

Например, Зеленский отметил, что если в документе говорится о гарантиях безопасности, то стоит рассмотреть их в контексте НАТО или альтернативных механизмов.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности – это не только военная помощь, но и экономические и политические обязательства.

Украинский президент сказал, что Украина приветствует инвестиции со стороны США, но ключевой вопрос – не просто в получении ресурсов, а в создании инвестиций.

"Украина – не просто сырьевая страна, и это должно быть четко зафиксировано в документе", – добавил Зеленский.

По данным СМИ, администрация Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые, однако Зеленский отказался подписывать документ. В Белом доме назвали это решение "недальновидным".

Как известно, для обсуждения экономического партнерства с Украиной, 13 февраля, в Киев прибыл министр финансов Скотт Бессент. Тогда Зеленский заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.

14 февраля в Мюнхене была перенесена встреча Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса, чтобы дать США возможность поработать с проектом меморандума о партнерстве, который Украина доработала и передала американцам.