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Війна 2025

США у Мюнхені шантажували Україну: або підписуєте угоду про надра, або не буде зустрічі з Венсом

Сергій Сидоренко, Марія ЄмецьПонеділок, 17 лютого 2025, 15:23
США у Мюнхені шантажували Україну: або підписуєте угоду про надра, або не буде зустрічі з Венсом
фото: Getty Images

На Мюнхенській безпековій конференції американська сторона вимагала від України негайно погоджуватися на їхню версію угоди щодо корисних копалин в обмін на допомогу, інакше, погрожували відмовити у можливості зустрітися з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Однак після відмови Києва тиск припинився і зустріч все одно відбулася.

Джерело: стаття "Європейської правди" про те, що відбувалося за лаштунками Мюнхенської конференції з безпеки

Деталі: За деталями, які "ЄвроПравді" вдалося з’ясувати з українських та американських джерел, несподіване перенесення президента України Володимира Зеленського і віцепрезидента США Джей Ді Венса було пов’язане з вимогою США, щоб Україна погодилася на їхнє бачення угоди про "надра в обмін на допомогу" та підписала документ.

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Заяви американців про те, що вони чекають від Зеленського підписання документа вже у Мюнхені, у Києві спершу сприймали як образний зворот – мовляв, "хочемо підписати якнайшвидше", але виявилося, що очікування були буквальними.

Україні поставили умову про невідкладне підписання документа для того, щоб зустрітися з Венсом і вести з ним переговори про обриси миру, та дали час до вечора для погодження поправок.

За словами співрозмовників "ЄП", насправді США не були готові змінювати умови. За словами одного з джерел, після того як Україна у пошуках компромісу передала американцям доопрацьований варіант угоди, ті у відповідь скасували всі ключові правки і, по суті, поставили Україну перед умовою – або підписуєте те, що ми дали, або нічого, а зустріч з Венсом можлива лише "у пакеті" з підписанням.

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Коли Зеленський відмовився підписувати у Мюнхені документ у тому вигляді, на якому наполягав Білий дім, жорсткий тиск з боку американських перемовників несподівано зник, натомість з’явився конструктив і переговори з Венсом відбулися.

Детально про ці події та обриси угоди – у статті "Копалини в обмін ні на що".

У понеділок 17 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у підписанні угоди зі США щодо використання природних копалин, але лише після її доопрацювання, щоб вона враховувала ключові інтереси країни.

СШАУкраїнавійна
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