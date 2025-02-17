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Война 2025

США в Мюнхене шантажировали Украину: или подписываете соглашение о недрах, или не будет встречи с Вэнсом

Сергей Сидоренко, Мария ЕмецПонедельник, 17 февраля 2025, 15:23
США в Мюнхене шантажировали Украину: или подписываете соглашение о недрах, или не будет встречи с Вэнсом
фото: Getty Images

На Мюнхенской конференции по безопасности американская сторона требовала от Украины немедленно соглашаться на их версию договора о полезных ископаемых в обмен на помощь, в противном случае, угрожали отказать в возможности встретиться с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Однако после отказа Киева давление прекратилось и встреча все равно состоялась.

Источник: статья "Европейской правды"  о том, что происходило за кулисами Мюнхенской конференции по безопасности

Детали: По деталям, которые "ЕвроПравде" удалось выяснить из украинских и американских источников, неожиданный перенос встречи президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса был связан с требованием США, чтобы Украина согласилась на их видение соглашения о "недрах в обмен на помощь" и подписала документ.

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Заявления американцев о том, что они ждут от Зеленского подписания документа уже в Мюнхене, в Киеве сначала воспринимали как образный оборот – мол, "хотим подписать как можно быстрее", но оказалось, что ожидания были буквальными.

Украине поставили условие о безотлагательном подписании документа для того, чтобы встретиться с Вэнсом и вести с ним переговоры об очертаниях мира, и дали время до вечера для согласования поправок.

По словам собеседников "ЕП", на самом деле США не были готовы менять условия. По словам одного из источников, после того как Украина в поисках компромисса передала американцам доработанный вариант соглашения, те в ответ отменили все ключевые правки и, по сути, поставили Украину перед условием – или подписываете то, что мы дали, или ничего, а встреча с Вэнсом возможна только "в пакете" с подписанием.

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Когда Зеленский отказался подписывать в Мюнхене документ в том виде, на котором настаивал Белый дом, жесткое давление со стороны американских переговорщиков неожиданно исчезло, зато появился конструктив и переговоры с Вэнсом состоялись.

Подробно об этих событиях и очертаниях сделки – в статье "Ресурсы в обмен ни на что".

В понедельник 17 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в подписании соглашения с США по использованию природных ископаемых, но только после его доработки, чтобы оно учитывало ключевые интересы страны.

СШАУкраинавойна
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