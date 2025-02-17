На Львівщині двоє невідомих поранили військового ТЦК

Двоє невідомих осіб напали на військового ТЦК у місті Жовква на Львівщині, він поранений.

Джерело: Львівський обласний ТЦК та СП

Дослівно: "У місті Жовква, близько 11:30, військовослужбовець Львівського РТЦК та СП супроводжував двох мобілізованих осіб до КНП "Жовківська лікарня" для проходження військово-лікарської комісії. Однак під час руху вулицею Львівська, о 11:45, на нього було скоєно зухвалий напад. Двоє невстановлених осіб атакували військовослужбовця, завдавши йому різані рани невідомим гострим предметом".

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Деталі: Ймовірною причиною нападу в ТЦК називають спробу створити умови для втечі одного з військовозобов’язаних, який мав пройти медичну комісію. Внаслідок нападу цей громадянин втік, його розшукують.

За фактом нападу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України. Паралельно триває службове розслідування у Львівському РТЦК та СП.