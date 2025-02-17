На Львовщине двое неизвестных ранили военного ТЦК

Двое неизвестных напали на военного ТЦК в городе Жовква Львовской области, он ранен.

Источник: Львовский областной ТЦК и СП

Дословно: "В городе Жовква, около 11:30, военнослужащий Львовского РТЦК и СП сопровождал двух мобилизованных лиц в КНП "Жовковская больница" для прохождения военно-врачебной комиссии. Однако во время движения по улице Львовская, в 11:45, на него было совершено дерзкое нападение. Двое неустановленных лиц атаковали военнослужащего, нанеся ему резаные раны неизвестным острым предметом".

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Детали: Вероятной причиной нападения в ТЦК называют попытку создать условия для побега одного из военнообязанных, который должен был пройти медицинскую комиссию. В результате нападения этот гражданин сбежал, его разыскивают.

По факту нападения правоохранители открыли уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины. Параллельно продолжается служебное расследование во Львовском РТЦК и СП.