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Понад 10 тисяч звернень зафіксували в "Резерв+" на укладення "Контракту 18-24"

Тетяна ОлійникПонеділок, 17 лютого 2025, 21:57
Понад 10 тисяч звернень зафіксували в Резерв+ на укладення Контракту 18-24
ілюстративне фото

Понад 10 тисяч звернень на добровільний річний контракт у Збройних силах України для 18-24-річних зафіксували в мобільному застосунку "Резерв+".

Джерело: речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в телемарафоні

Пряма мова: "Ми взагалі-то не розкриваємо цю службову інформацію, але можемо сказати, що в застосунку "Резерв+" більпонад 10 тисяч звернень".

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Деталі: За словами Лазуткіна, подати заявку на підписання "Контракту 18-24" можна не лише через "Резерв+", а й через сайт 18-24.army.gov.ua та гарячу лінію Міністерства оборони України.

Пряма мова: "Застосунок "Резерв+" – не єдиний "вхід", скажімо так, в цей "периметр", тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися, є центр рекрутингу, є сайт "18-24". Тобто є кілька можливостей потрапити на цей контракт".

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