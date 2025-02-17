Более 10 тысяч обращений зафиксировали в "Резерв+" на заключение "Контракта 18-24"

Более 10 тысяч обращений на добровольный годовой контракт в Вооруженных силах Украины для 18-24-летних зафиксировали в мобильном приложении "Резерв+".

Источник: спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в телемарафоне

Прямая речь: "Мы вообще-то не раскрываем эту служебную информацию, но можем сказать, что в приложении "Резерв+" более 10 тысяч обращений".

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Детали: По словам Лазуткина, подать заявку на подписание "Контракта 18-24" можно не только через "Резерв+", но и через сайт 18-24.army.gov.ua и горячую линию Министерства обороны Украины.

Прямая речь: "Приложение "Резерв+" - не единственный "вход", скажем так, в этот "периметр", потому что есть еще возможность непосредственно в бригадах рекрутироваться, есть центр рекрутинга, есть сайт "18-24". То есть есть несколько возможностей попасть на этот контракт".