Директорка столичної школи прокоментувала учнівську сценку із побиттям військового ТЦК

Директорка київської школи № 309, де учні розіграли сценку з побиттям військового ТЦК, Ольга Тимошенко, заявила, що школярі без погодження додали імпровізацію.

Джерело: Ольга Тимошенко у Facebook

Пряма мова: "Під час вистави, що відбувалась у п'ятницю, учні без погодження зі сценарієм додали імпровізовану сценку, яка викликала справедливе обурення у суспільстві.

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Ця ситуація є неприпустимою, особливо в умовах, коли наша країна вже 11 років протистоїть російській агресії, а завдяки воїнам Збройних Сил України ми маємо можливість навчати дітей у відносно мирному середовищі".

Деталі: За її словами, в школі вже провели службове розслідування. З’ясували, що імпровізована сценка не була частиною сценарію заходу; педагогічний контроль за виступами під час заходу виявився недостатнім; а учні, які створили сценку, "не усвідомлювали глибинних наслідків такого вчинку, вважаючи це жартом без негативного контексту".

У школі запланували цикл уроків з медіаграмотності, зустрічі з військовими, та посилили контроль за підготовкою виховних заходів.

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Довідково: Ольга Тимошенко у 2014 році виїхала з Криму. До цього на півострові керувала єдиною в Євпаторії школою з українською мовою навчання. В інтерв'ю "Радіо Свобода" вона розповідала, як в її школі в 2014 році випускники прийшли на лінійку у вишиванках та виконали гімн України під звуки російського гімну.

Що передувало: