Директор столичной школы прокомментировала ученическую сценку с избиением военного ТЦК

Директор киевской школы № 309, где ученики разыграли сценку с избиением военного ТЦК, Ольга Тимошенко, заявила, что школьники без согласования добавили импровизацию.

Источник: Ольга Тимошенко в Facebook

Прямая речь: "Во время спектакля, который проходил в пятницу, ученики без согласования со сценарием добавили импровизированную сценку, которая вызвала справедливое возмущение в обществе.

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Эта ситуация недопустима, особенно в условиях, когда наша страна уже 11 лет противостоит российской агрессии, а благодаря воинам Вооруженных Сил Украины мы имеем возможность обучать детей в относительно мирной среде".

Детали: По ее словам, в школе уже провели служебное расследование. Выяснили, что импровизированная сценка не была частью сценария мероприятия; педагогический контроль за выступлениями во время мероприятия оказался недостаточным; а ученики, которые создали сценку, "не осознавали глубинных последствий такого поступка, считая это шуткой без негативного контекста".

В школе запланировали цикл уроков по медиаграмотности, встречи с военными, и усилили контроль за подготовкой воспитательных мероприятий.

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Справочно: Ольга Тимошенко в 2014 году выехала из Крыма. До этого на полуострове руководила единственной в Евпатории школой с украинским языком обучения. В интервью "Радио Свобода" она рассказывала, как в ее школе в 2014 году выпускники пришли на линейку в вышиванках и исполнили гимн Украины под звуки российского гимна.

Что предшествовало: