В Канаді під час посадки перекинувся літак: 15 постраждалих, троє у важкому стані

Літак авіакомпанії Delta Air Lines зазнав аварії під час посадки в Канадському аеропорту "Торонто Пірсон" у понеділок через складні погодні умови. В результаті інциденту постраждало 15 осіб, які перебували на борту. Серед них – троє з критичними травмами, включаючи дитину.

Джерело: Reuters

Деталі: Аварія сталася на тлі сильного вітру та снігопаду, що ускладнило умови посадки. За даними аеропорту Торонто Пірсон, на вихідних хуртовина завалила аеродром снігом висотою понад 22 см, що призвело до затримок рейсів.

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На момент аварії на борту літака перебували 80 осіб.

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Керівник регіональної служби швидкої допомоги Пілу Лоуренс Сайндон повідомив, що до лікарні доставили 15 постраждалих.

Троє з них, включаючи дитину, були доставлені до лікарень із критичними пошкодженнями. Дитину транспортували до Торонтської дитячої лікарні, а двох дорослих – гелікоптером до травматологічних центрів. Решта 12 осіб отримали медичну допомогу в місцевих лікарнях.

"У нас немає загиблих, всі члени екіпажу та пасажири живі", – зазначив Сайндон.

Причини авіакатастрофи поки що невідомі.