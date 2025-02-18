В Канаде во время посадки перевернулся самолет: 15 пострадавших, трое в тяжелом состоянии
Самолет авиакомпании Delta Air Lines потерпел крушение во время посадки в аэропорту Торонто Пирсон в понедельник из-за сложных погодных условий. В результате инцидента пострадало 15 человек, находившихся на борту. Среди них – трое с критическими травмами, включая ребенка.
Источник: Reuters
Детали: Авария произошла на фоне сильного ветра и снегопада, что усложнило условия посадки. По данным аэропорта Торонто Пирсон, на выходных метель завалила аэродром снегом высотой более 22 см, что привело к задержкам рейсов.
На момент аварии на борту самолета находились 80 человек.
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Руководитель региональной службы скорой помощи Пилу Лоуренс Сайндон сообщил, что в больницу доставили 15 пострадавших.
Трое из них, включая ребенка, были доставлены в больницы с критическими повреждениями. Ребенка транспортировали в Торонтскую детскую больницу, а двух взрослых – вертолетом в травматологические центры. Остальные 12 человек получили медицинскую помощь в местных больницах.
"У нас нет погибших, все члены экипажа и пассажиры живы", – отметил Сайндон.
Причины авиакатастрофы пока неизвестны.