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Война 2025

В Канаде во время посадки перевернулся самолет: 15 пострадавших, трое в тяжелом состоянии

Иван ДьяконовВторник, 18 февраля 2025, 01:44
В Канаде во время посадки перевернулся самолет: 15 пострадавших, трое в тяжелом состоянии
Фото: CTV News

Самолет авиакомпании Delta Air Lines потерпел крушение во время посадки в аэропорту Торонто Пирсон в понедельник из-за сложных погодных условий. В результате инцидента пострадало 15 человек, находившихся на борту. Среди них – трое с критическими травмами, включая ребенка.

Источник: Reuters

Детали: Авария произошла на фоне сильного ветра и снегопада, что усложнило условия посадки. По данным аэропорта Торонто Пирсон, на выходных метель завалила аэродром снегом высотой более 22 см, что привело к задержкам рейсов.

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На момент аварии на борту самолета находились 80 человек. 

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Допис, поширений pete koukov☔️ (@eggxit)

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Руководитель региональной службы скорой помощи Пилу Лоуренс Сайндон сообщил, что в больницу доставили 15 пострадавших. 

Трое из них, включая ребенка, были доставлены в больницы с критическими повреждениями. Ребенка транспортировали в Торонтскую детскую больницу, а двух взрослых – вертолетом в травматологические центры. Остальные 12 человек получили медицинскую помощь в местных больницах.

"У нас нет погибших, все члены экипажа и пассажиры живы", – отметил Сайндон.

Причины авиакатастрофы пока неизвестны.

чрезвычайное происшествиеКанада
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