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Війна 2025

Росія вимагає від України нових територіальних поступок – ISW

Іван Д'яконовВівторок, 18 лютого 2025, 04:39
Росія вимагає від України нових територіальних поступок – ISW
Фото: Getty Images

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час засідання Ради Безпеки 17 лютого заявив, що Україна "безповоротно втратила" окуповані Росією території та має поступитися ще частиною своїх регіонів. 

Джерело: ISW 

Деталі: За словами Небензі, Крим, окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей нібито "назавжди" стали частиною Росії. Він також заявив, що Україна має погодитися на перегляд територіальних кордонів у межах мирних переговорів, віддавши Росії територій Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які наразі контролюються Києвом.

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Окрім цього, Небензя наголосив, що майбутня Україна повинна стати нейтральною державою без членства у військових альянсах і без права вступати до безпекових блоків.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи того ж дня, відкинув можливість будь-яких територіальних поступок з боку Росії.

Дослівно: "Його заява відображає попередню вимогу правителя РФ Володимира Путіна, який у червні 2024 року заявив, що Україна має вивести свої війська та передати Росії будь-які неокуповані території у зазначених чотирьох областях".

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Ключові висновки ISW за 17 лютого:

  • Кремль повторив свої вимоги, щоб Україна передала Росії додаткові території на сході та півдні України та розпустила українські війська в майбутньому, продовжуючи посилатися на те, що Кремль не бажає йти на територіальні поступки в будь-яких майбутніх мирних переговорах.
  • Лавров і Небензя також категорично відкинули участь Європи в майбутніх мирних переговорах і звинуватили європейські країни в агресивному ставленні до Росії.
  • Схоже, що Кремль також повертається до попередніх вимог Путіна та інформаційних операцій, спрямованих на делегітимізацію України та її уряду в очах Заходу – зокрема, напередодні двосторонньої зустрічі Росії та США 18 лютого в Саудівській Аравії.
  • До складу російської делегації, яка візьме участь у російсько-американських переговорах в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) 18 лютого, не входить один із членів найближчого оточення правителя Росії Володимира Путіна, якого називали ймовірним переговірником.
  • Українські війська продовжують завдавати ударів безпілотниками по російських енергетичних об'єктах, що забезпечують російську армію.
  • Російське командування продовжує віддавати накази про страту українських військовополонених на лінії фронту.
  • Невідомі джерела повідомили агентству Bloomberg, що Росія, схоже, наближається до угоди з сирійським тимчасовим урядом про збереження "зменшеної" військової присутності в Сирії.
  • Російські війська просунулися вперед поблизу Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки.
  • Російська окупаційна влада продовжує порушувати Женевську конвенцію, призиваючи цивільне населення окупованої України на службу в російську армію.

ISWросійсько-українська війнапереговориРосія
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