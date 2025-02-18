Росія вимагає від України нових територіальних поступок – ISW

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час засідання Ради Безпеки 17 лютого заявив, що Україна "безповоротно втратила" окуповані Росією території та має поступитися ще частиною своїх регіонів.

Джерело: ISW

Деталі: За словами Небензі, Крим, окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей нібито "назавжди" стали частиною Росії. Він також заявив, що Україна має погодитися на перегляд територіальних кордонів у межах мирних переговорів, віддавши Росії територій Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які наразі контролюються Києвом.

Реклама:

Окрім цього, Небензя наголосив, що майбутня Україна повинна стати нейтральною державою без членства у військових альянсах і без права вступати до безпекових блоків.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи того ж дня, відкинув можливість будь-яких територіальних поступок з боку Росії.

Дослівно: "Його заява відображає попередню вимогу правителя РФ Володимира Путіна, який у червні 2024 року заявив, що Україна має вивести свої війська та передати Росії будь-які неокуповані території у зазначених чотирьох областях".

РЕКЛАМА:

Ключові висновки ISW за 17 лютого: