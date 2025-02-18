Росія вимагає від України нових територіальних поступок – ISW
Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час засідання Ради Безпеки 17 лютого заявив, що Україна "безповоротно втратила" окуповані Росією території та має поступитися ще частиною своїх регіонів.
Джерело: ISW
Деталі: За словами Небензі, Крим, окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей нібито "назавжди" стали частиною Росії. Він також заявив, що Україна має погодитися на перегляд територіальних кордонів у межах мирних переговорів, віддавши Росії територій Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які наразі контролюються Києвом.
Окрім цього, Небензя наголосив, що майбутня Україна повинна стати нейтральною державою без членства у військових альянсах і без права вступати до безпекових блоків.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи того ж дня, відкинув можливість будь-яких територіальних поступок з боку Росії.
Дослівно: "Його заява відображає попередню вимогу правителя РФ Володимира Путіна, який у червні 2024 року заявив, що Україна має вивести свої війська та передати Росії будь-які неокуповані території у зазначених чотирьох областях".
Ключові висновки ISW за 17 лютого:
- Кремль повторив свої вимоги, щоб Україна передала Росії додаткові території на сході та півдні України та розпустила українські війська в майбутньому, продовжуючи посилатися на те, що Кремль не бажає йти на територіальні поступки в будь-яких майбутніх мирних переговорах.
- Лавров і Небензя також категорично відкинули участь Європи в майбутніх мирних переговорах і звинуватили європейські країни в агресивному ставленні до Росії.
- Схоже, що Кремль також повертається до попередніх вимог Путіна та інформаційних операцій, спрямованих на делегітимізацію України та її уряду в очах Заходу – зокрема, напередодні двосторонньої зустрічі Росії та США 18 лютого в Саудівській Аравії.
- До складу російської делегації, яка візьме участь у російсько-американських переговорах в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) 18 лютого, не входить один із членів найближчого оточення правителя Росії Володимира Путіна, якого називали ймовірним переговірником.
- Українські війська продовжують завдавати ударів безпілотниками по російських енергетичних об'єктах, що забезпечують російську армію.
- Російське командування продовжує віддавати накази про страту українських військовополонених на лінії фронту.
- Невідомі джерела повідомили агентству Bloomberg, що Росія, схоже, наближається до угоди з сирійським тимчасовим урядом про збереження "зменшеної" військової присутності в Сирії.
- Російські війська просунулися вперед поблизу Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки.
- Російська окупаційна влада продовжує порушувати Женевську конвенцію, призиваючи цивільне населення окупованої України на службу в російську армію.