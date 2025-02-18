Россия требует от Украины новых территориальных уступок – ISW

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности 17 февраля заявил, что Украина "безвозвратно потеряла" оккупированные Россией территории и должна уступить еще часть своих регионов.

Источник: ISW

Детали: По словам Небензи, Крым, оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей якобы "навсегда" стали частью России. Он также заявил, что Украина должна согласиться на пересмотр территориальных границ в рамках мирных переговоров, отдав России территорий Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас контролируются Киевом.

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Кроме этого, Небензя отметил, что будущая Украина должна стать нейтральным государством без членства в военных альянсах и без права вступать в блоки безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в тот же день, отверг возможность каких-либо территориальных уступок со стороны России.

Дословно: "Его заявление отражает предыдущее требование правителя РФ Владимира Путина, который в июне 2024 года заявил, что Украина должна вывести свои войска и передать России любые неоккупированные территории в указанных четырех областях".

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Ключевые выводы ISW за 17 февраля: