Россия требует от Украины новых территориальных уступок – ISW
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности 17 февраля заявил, что Украина "безвозвратно потеряла" оккупированные Россией территории и должна уступить еще часть своих регионов.
Источник: ISW
Детали: По словам Небензи, Крым, оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей якобы "навсегда" стали частью России. Он также заявил, что Украина должна согласиться на пересмотр территориальных границ в рамках мирных переговоров, отдав России территорий Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас контролируются Киевом.
Кроме этого, Небензя отметил, что будущая Украина должна стать нейтральным государством без членства в военных альянсах и без права вступать в блоки безопасности.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в тот же день, отверг возможность каких-либо территориальных уступок со стороны России.
Дословно: "Его заявление отражает предыдущее требование правителя РФ Владимира Путина, который в июне 2024 года заявил, что Украина должна вывести свои войска и передать России любые неоккупированные территории в указанных четырех областях".
Ключевые выводы ISW за 17 февраля:
- Кремль повторил свои требования, чтобы Украина передала России дополнительные территории на востоке и юге Украины и распустила украинские войска в будущем, продолжая ссылаться на то, что Кремль не желает идти на территориальные уступки в любых будущих мирных переговорах.
- Лавров и Небензя также категорически отвергли участие Европы в будущих мирных переговорах и обвинили европейские страны в агрессивном отношении к России.
- Похоже, что Кремль также возвращается к предыдущим требованиям Путина и информационным операциям, направленным на делегитимизацию Украины и ее правительства в глазах Запада - в частности, накануне двусторонней встречи России и США 18 февраля в Саудовской Аравии.
- В состав российской делегации, которая примет участие в российско-американских переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 18 февраля, не входит один из членов ближайшего окружения правителя России Владимира Путина, которого называли вероятным переговорщиком.
- Украинские войска продолжают наносить удары беспилотниками по российским энергетическим объектам, обеспечивающим российскую армию.
- Российское командование продолжает отдавать приказы о казни украинских военнопленных на линии фронта.
- Неизвестные источники сообщили агентству Bloomberg, что Россия, похоже, приближается к соглашению с сирийским временным правительством о сохранении "уменьшенного" военного присутствия в Сирии.
- Российские войска продвинулись вперед вблизи Торецка, Покровска, Курахово и Великой Новоселки.
- Российские оккупационные власти продолжают нарушать Женевскую конвенцию, призывая гражданское население оккупированной Украины на службу в российскую армию.