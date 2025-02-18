Лідери Європи не змогли дійти згоди щодо відправки військ в Україну – Politico
Президент Франції Еммануель Макрон організував екстрену зустріч із лідерами ЄС після оголошення США про початок переговорів із Росією щодо припинення війни в Україні без участі Європи та Києва. Проте, попри тривалі дискусії, європейські лідери не змогли досягти консенсусу з ключових питань, зокрема щодо відправки військ до України та гарантій безпеки.
Джерело: Politico
Деталі: За даними видання, екстрена зустріч лідерів Європи у Парижі, яка тривала 3,5 години, стала "повним розчаруванням".
"Ми розуміємо, що такі зустрічі не закінчуються ухваленням рішень", – сказав після переговорів прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Дослівно: "Лідери не висунули жодних нових спільних ідей, натомість сперечалися про відправку військ в Україну та знову говорили банальності на кшталт допомоги Києву та збільшення витрат на оборону".
Деталі: Президент США Дональд Трамп виключив можливість відправки американських військ та надання Україні членства в НАТО, залишивши питання гарантій безпеки на розсуд європейських країн.
США також направили європейським союзникам по НАТО анкету з проханням визначити їхні можливості для підтримки мирної угоди, однак консенсусу досягнуто не було.
Франція та Велика Британія підтримали ідею введення миротворчого контингенту, але за умови участі США.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що США повинні виступити "оплотом" для стримування Росії.
Однак Польща, яка є прифронтовою державою та одним із найближчих союзників України, а також має одну з найбільших армій у Європі, відмовилася від відправки своїх військ.
"Ми не плануємо відправляти польських солдатів в Україну", – сказав Туск у Варшаві перед вильотом до Парижа.
"Польща просто не має додаткового потенціалу для відправки військ в Україну", – заявив високопоставлений польський чиновник на умовах анонімності.
Він зазначив, що країна має довгі кордони з російським ексклавом Калінінградом і союзною з Росією Білоруссю, які потребують посилення польськими військами.
"Французи далеко, тому вони можуть відправити солдатів в Україну; ми близько, тому не можемо", – сказав польський високопосадовець.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що будь-які дебати щодо відправки миротворців є "повністю передчасними" та "дуже недоречними".
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен також зазначила, що перед відправкою військ необхідно прояснити "багато-багато моментів, оскільки йдеться про безпеку наших чоловіків і жінок".
Передісторія:
- У Парижі ввечері 17 лютого відбувся екстрений саміт, скликаний президентом Франції Емманюелем Макроном після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.