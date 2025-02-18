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Війна 2025

Лідери Європи не змогли дійти згоди щодо відправки військ в Україну – Politico

Іван Д'яконовВівторок, 18 лютого 2025, 06:51
Лідери Європи не змогли дійти згоди щодо відправки військ в Україну – Politico
Дональд Туск і Еммануель Макрон на екстреному саміті в Парижі. Фото: Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон організував екстрену зустріч із лідерами ЄС після оголошення США про початок переговорів із Росією щодо припинення війни в Україні без участі Європи та Києва. Проте, попри тривалі дискусії, європейські лідери не змогли досягти консенсусу з ключових питань, зокрема щодо відправки військ до України та гарантій безпеки.

Джерело: Politico

Деталі: За даними видання, екстрена зустріч лідерів Європи у Парижі, яка тривала 3,5 години, стала "повним розчаруванням".

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"Ми розуміємо, що такі зустрічі не закінчуються ухваленням рішень", – сказав після переговорів прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Дослівно: "Лідери не висунули жодних нових спільних ідей, натомість сперечалися про відправку військ в Україну та знову говорили банальності на кшталт допомоги Києву та збільшення витрат на оборону".

Деталі: Президент США Дональд Трамп виключив можливість відправки американських військ та надання Україні членства в НАТО, залишивши питання гарантій безпеки на розсуд європейських країн.

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США також направили європейським союзникам по НАТО анкету з проханням визначити їхні можливості для підтримки мирної угоди, однак консенсусу досягнуто не було.

Франція та Велика Британія підтримали ідею введення миротворчого контингенту, але за умови участі США.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що США повинні виступити "оплотом" для стримування Росії.

Однак Польща, яка є прифронтовою державою та одним із найближчих союзників України, а також має одну з найбільших армій у Європі, відмовилася від відправки своїх військ.

"Ми не плануємо відправляти польських солдатів в Україну", – сказав Туск у Варшаві перед вильотом до Парижа.

"Польща просто не має додаткового потенціалу для відправки військ в Україну", – заявив високопоставлений польський чиновник на умовах анонімності.

Він зазначив, що країна має довгі кордони з російським ексклавом Калінінградом і союзною з Росією Білоруссю, які потребують посилення польськими військами.

"Французи далеко, тому вони можуть відправити солдатів в Україну; ми близько, тому не можемо", – сказав польський високопосадовець.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що будь-які дебати щодо відправки миротворців є "повністю передчасними" та "дуже недоречними".

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен також зазначила, що перед відправкою військ необхідно прояснити "багато-багато моментів, оскільки йдеться про безпеку наших чоловіків і жінок".

Передісторія:

  • У Парижі ввечері 17 лютого відбувся екстрений саміт, скликаний президентом Франції Емманюелем Макроном після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

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