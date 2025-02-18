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Война 2025

Лидеры Европы не смогли прийти к согласию относительно отправки войск в Украину – Politico

Иван ДьяконовВторник, 18 февраля 2025, 06:51
Лидеры Европы не смогли прийти к согласию относительно отправки войск в Украину – Politico
Дональд Туск и Эммануэль Макрон на экстренном саммите в Париже. Фото: Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон организовал экстренную встречу с лидерами ЕС после объявления США о начале переговоров с Россией о прекращении войны в Украине без участия Европы и Киева. Однако, несмотря на длительные дискуссии, европейские лидеры не смогли достичь консенсуса по ключевым вопросам, в частности относительно отправки войск в Украину и гарантий безопасности.

Источник: Politico

Детали: По данным издания, экстренная встреча лидеров Европы в Париже, которая длилась 3,5 часа, стала "полным разочарованием".

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"Мы понимаем, что такие встречи не заканчиваются принятием решений", – сказал после переговоров премьер-министр Польши Дональд Туск.

Дословно: "Лидеры не выдвинули никаких новых общих идей, зато спорили об отправке войск в Украину и снова говорили банальности вроде помощи Киеву и увеличения расходов на оборону".

Детали: Президент США Дональд Трамп исключил возможность отправки американских войск и предоставления Украине членства в НАТО, оставив вопрос гарантий безопасности на усмотрение европейских стран.

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США также направили европейским союзникам по НАТО анкету с просьбой определить их возможности для поддержки мирного соглашения, однако консенсус достигнут не был.

Франция и Великобритания поддержали идею введения миротворческого контингента, но при условии участия США.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что США должны выступить "оплотом" для сдерживания России.

Однако Польша, которая является прифронтовой страной и одним из ближайших союзников Украины, а также имеет одну из крупнейших армий в Европе, отказалась от отправки своих войск.

"Мы не планируем отправлять польских солдат в Украину", – сказал Туск в Варшаве перед вылетом в Париж.

"Польша просто не имеет дополнительного потенциала для отправки войск в Украину", – заявил высокопоставленный польский чиновник на условиях анонимности.

Он отметил, что страна имеет длинные границы с российским эксклавом Калининградом и союзной с Россией Беларусью, которые нуждаются в усилении польскими войсками.

"Французы далеко, поэтому они могут отправить солдат в Украину; мы близко, поэтому не можем", – сказал польский чиновник.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что любые дебаты по отправке миротворцев являются "полностью преждевременными" и "очень неуместными".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также отметила, что перед отправкой войск необходимо прояснить "много-много моментов, поскольку речь идет о безопасности наших мужчин и женщин".

Предыстория:

  • В Париже вечером 17 февраля состоялся экстренный саммит, созванный президентом Франции Эмманюэлем Макроном после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

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