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Війна 2025

Глава МЗС Литви: Україні можуть знадобитися європейські війська для стримування РФ в майбутньому

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцВівторок, 18 лютого 2025, 09:31
Глава МЗС Литви: Україні можуть знадобитися європейські війська для стримування РФ в майбутньому
Кястутіс Будріс. Ілюстративне фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що після завершення війни в Україні для запобігання новій агресії Росії може знадобитися відправка сотень тисяч європейських військових.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: За його словами, навіть якщо переговори між Росією та Україною відбудуться, необхідно ухвалити жорсткі рішення, щоб не допустити російської агресії в майбутньому, і одним із них є відправка військ з європейських країн.

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"Ми знаємо, які цифри потрібні для стримування Росії. Йдеться про сотні тисяч солдатів", – зазначив  Будріс.

При цьому він назвав досягненням той факт, що європейські країни нарешті обговорюють це вголос.

Говорячи про можливий мир або перемир'я, Будріс зазначив, що не вірить у те, що Росія дотримуватиметься угоди.

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"Я не вірю, що Росія дотримуватиметься угоди, тому що я не бачив жодної угоди, пов'язаної із запровадженням миру, якої б вона дотримувалася. Вона знайде причини, чому те чи інше погано. Зрештою, ця війна відновилася у 2022 році через те, що Росія порушила Другу мінську угоду", – наголосив він.

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