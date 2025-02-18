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Война 2025

Глава МИД Литвы: Украине могут понадобиться европейские войска для сдерживания РФ в будущем

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцВторник, 18 февраля 2025, 09:31
Глава МИД Литвы: Украине могут понадобиться европейские войска для сдерживания РФ в будущем
Кястутис Будрис. Иллюстративное фото: Getty Images

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что после завершения войны в Украине для предотвращения новой агрессии России может понадобиться отправка сотен тысяч европейских военных.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: По его словам, даже если переговоры между Россией и Украиной состоятся, необходимо принять жесткие решения, чтобы не допустить российской агрессии в будущем, и одним из них является отправка войск из европейских стран.

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"Мы знаем, какие цифры нужны для сдерживания России. Речь идет о сотнях тысяч солдат", – отметил Будрис.

При этом он назвал достижением тот факт, что европейские страны наконец обсуждают это вслух.

Говоря о возможном мире или перемирии, Будрис отметил, что не верит в то, что Россия будет придерживаться соглашения.

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"Я не верю, что Россия будет придерживаться соглашения, потому что я не видел ни одного соглашения, связанного с введением мира, которого бы она придерживалась. Она найдет причины, почему то или иное плохо. В конце концов, эта война возобновилась в 2022 году из-за того, что Россия нарушила Второе минское соглашение", – подчеркнул он.

Напомним:

  • Публично эту дискуссию подхватил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который заявил, что готов отправить британские войска в Украину для выполнения миротворческих обязанностей.
  • В то же время, по данным СМИ, европейские государства, которые поддерживают идею размещения своих военных в Украине для контроля за потенциальным "прекращением огня", могут отправить всего 25-30 тысяч военнослужащих.

Литвароссийско-украинская войнаЕвропаУкраина
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