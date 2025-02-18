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Війна 2025

Президентка Єврокомісії – Келлогу: Європа готова збільшити виробництво і витрати на оборону ЄС і України

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Вівторок, 18 лютого 2025, 11:53
Президентка Єврокомісії – Келлогу: Європа готова збільшити виробництво і витрати на оборону ЄС і України
Фон дер Ляєн. Ілюстративне фото: Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 18 лютого, провела зустріч зі спеціальним посланцем США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Джерело: пресслужба Єврокомісії, "Європейська правда"

Деталі: Під час зустрічі у Брюсселі фон дер Ляєн наголосила на важливій ролі ЄС у забезпеченні фінансової стабільності та оборони України.

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За її словами, загальна сума зобов'язань ЄС становить 135 млрд євро – більше, ніж у будь-якого іншого союзника. А 52 млрд доларів у вигляді військової допомоги відповідають внеску США.

Вона розповіла про плани Європи щодо збільшення обсягів виробництва і витрат на оборону, що зміцнить військовий потенціал як Європи, так і України.

Президентка Єврокомісії наголосила, що ЄС несе всю свою частку військової допомоги Україні та готовий зробити ще більше.

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Фон дер Ляєн підтвердила прихильність ЄС справедливому і міцному миру, а також підкреслила, що будь-яке рішення має поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, підкріплені надійними гарантіями безпеки.

"Вона також висловила готовність ЄС працювати разом зі США, щоб покласти край кровопролиттю і допомогти забезпечити справедливий і міцний мир, на який Україна та її народ по праву заслуговують. Як ясно дала зрозуміти президентка, зараз настав критичний момент", – йдеться у повідомленні.

Раніше Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

Після цього у Парижі ввечері 17 лютого відбувся екстрений саміт європейських лідерів, скликаний президентом Франції Емманюелем Макроном.

А глава німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер висловив переконання, що європейські країни опинились "за дитячим столом" у переговорах про майбутнє України через десятиліття недостатнього інвестування в оборону.

СШАЄСУкраїна
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