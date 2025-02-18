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Віцепрем'єрка Стефанішина очікує, що Київ зрештою підпише угоду зі США про надра

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоВівторок, 18 лютого 2025, 11:59
Віцепрем'єрка Стефанішина очікує, що Київ зрештою підпише угоду зі США про надра
Ольга Стефанішина. фото з Facebook міністерки

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зазначає, що угода зі США щодо використання природних копалин досі обговорюється.

Джерело: Стефанішина під час візиту до Варшави, яку цитує The Guardian, "Європейська правда"

Деталі: За словами віцепрем’єрки, Україна "не відкинула" запропоновану США угоду щодо критично важливих корисних копалин.

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"Ми очікуємо, що її буде підписано", – сказала вона.

За даними ЗМІ, адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, проте Зеленський відмовився підписувати документ. У Білому домі назвали це рішення "недалекоглядним".

Передісторія:

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  • Для обговорення економічного партнерства з Україною 13 лютого до Києва прибув міністр фінансів Скотт Бессент. Тоді Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.
  • 14 лютого в Мюнхені була перенесена зустріч Зеленського і віцепрезидента США Джей Ді Венса, щоб дати США можливість попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям. 

Знати більше: Копалини в обмін ні на що: як Україну шантажували у Мюнхені та чому зірвалася угода з США

СШАУкраїна
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