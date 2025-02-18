Вице-премьер Стефанишина ожидает, что Киев подпишет соглашение с США о недрах

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отмечает, что соглашение с Соединенными Штатами по использованию природных ископаемых до сих пор обсуждается.

Источник: Стефанишина во время визита в Варшаву, которую цитирует The Guardian, "Европейская правда"

Детали: По словам вице-премьера, Украина "не отвергла" предложенное США соглашение по критически важным полезным ископаемым.

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"Мы ожидаем, что оно будет подписано", - сказала она.

По данным СМИ, администрация Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако Зеленский отказался подписывать документ. В Белом доме назвали это решение "недальновидным".

Предыстория:

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Для обсуждения экономического партнерства с Украиной 13 февраля в Киев прибыл министр финансов Скотт Бессент. Тогда Зеленский заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.

первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь. 14 февраля в Мюнхене была перенесена встреча Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса, чтобы дать США возможность поработать с проектом меморандума о партнерстве, который Украина доработала и передала американцам.

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