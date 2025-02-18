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Війна 2025

В Україні в найближчі дні буде морозець, але переважно без опадів

Ірина БалачукВівторок, 18 лютого 2025, 13:06
В Україні в найближчі дні буде морозець, але переважно без опадів
Фото ілюстративне з pixabay.com

У найближчі дні в Україні очікується морозна погода, переважно без опадів, лише місцями невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.

Джерело: Укргідрометцентр та "Інтерфакс-Україна"

Дослівно УГМЦ: "19 лютого без опадів, лише на півночі та північному заході країни вдень невеликий сніг; вночі на сході країни місцями 16-21° морозу; вдень 1-8° морозу, на Закарпатті та Одещині від 2° морозу до 3° тепла. Вітер західний з переходом на північний, 5-10 м/с. На дорогах, крім Закарпаття та крайнього півдня, місцями ожеледиця".

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Деталі: У Києві 19 лютого вночі без опадів, 11-13° морозу, вдень невеликий сніг, 1-3° морозу, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с.  

20 лютого в Україні місцями невеликий сніг, у південно-східній частині, вдень і в північних та західних областях без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура в Карпатах та на сході країни вночі 12-17°, на Луганщині до 22° морозу, вдень 4-9° морозу; на решті території вночі 9-14° морозу (на півдні країни та Закарпатті 6-11° морозу), вдень 2-7° морозу, на Закарпатті від 3° морозу до 2° тепла. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

У столиці в четвер вночі місцями невеликий сніг, 9-11° морозу, вдень без опадів, 4-6° морозу, на дорогах ожеледиця, вітер переважно північний, 5-10 м/с.  

погода
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