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Война 2025

В Украине в ближайшие дни будет морозец, но преимущественно без осадков

Ирина БалачукВторник, 18 февраля 2025, 13:06
В Украине в ближайшие дни будет морозец, но преимущественно без осадков
Фото иллюстративное с pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается морозная погода, преимущественно без осадков, лишь местами небольшой снег, на дорогах гололедица.

Источник: Укргидрометцентр и "Интерфакс-Украина"

Дословно УГМЦ: "19 февраля без осадков, только на севере и северо-западе страны днем небольшой снег; ночью на востоке страны местами 16-21° мороза; днем 1-8° мороза, на Закарпатье и в Одесской области от 2° мороза до 3° тепла. Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с. На дорогах, кроме Закарпатья и крайнего юга, местами гололедица".

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Детали: В Киеве 19 февраля ночью без осадков, 11-13° мороза, днем небольшой снег, 1-3° мороза, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. 

20 февраля в Украине местами небольшой снег, в юго-восточной части, днем и в северных и западных областях без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура в Карпатах и на востоке страны ночью 12-17°, на Луганщине до 22° мороза, днем 4-9° мороза; на остальной территории ночью 9-14° мороза (на юге страны и Закарпатье 6-11° мороза), днем 2-7° мороза, на Закарпатье от 3° мороза до 2° тепла. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

В столице в четверг ночью местами небольшой снег, 9-11° мороза, днем без осадков, 4-6° мороза, на дорогах гололедица, ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

погода
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