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Війна 2025

У Кремлі заявили, що не заперечують вступ України в ЄС, але вважають її членство в НАТО загрозою

Уляна Кричковська, Українська правдаВівторок, 18 лютого 2025, 14:30
У Кремлі заявили, що не заперечують вступ України в ЄС, але вважають її членство в НАТО загрозою
Фото: Getty Images

Кремль не проти вступу України до Європейського Союзу, проте розглядає її приєднання до НАТО як "явну загрозу" для Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Як відомо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбувається зустріч міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США, яку представляють держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

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Відповідаючи на питання щодо того, що у червні 2024 року Київ і Брюссель офіційно відкрили переговори про вступ України до ЄС, Пєсков заявив, що це питання про "процеси економічної інтеграції".

"Тут, звичайно, ніхто нічого не може диктувати іншій країні, і ми не збираємося цього робити", – сказав він.

Пєсков зазначив, що ця позиція "не стосується участі України у військових альянсах", оскільки бажання України вступити до НАТО "розглядається як явна загроза в очах Путіна". 

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"Звичайно, наша позиція в питаннях, пов'язаних з безпекою, обороною і військовими альянсами, абсолютно різна. У нас там інший підхід, і всі це знають", – додав він.

Передісторія:

  • Нагадаємо, 12 лютого глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що повернення Україною контролю над усією її територією – нереалістична ідея, та що США не вважають вступ України у НАТО реалістичною складовою мирного врегулювання.
  • Президент США Дональд Трамп підтвердив, що не бачить можливості для України бути в НАТО з огляду на позицію Росії, та поклав на попередника Джо Байдена відповідальність за "провокування" Москви на повномасштабну війну.
  • Згодом в адміністрації Трампа заявили, що все ж не виключають вступу України в НАТО у майбутньому.
  • Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив 16 лютого, що зустрічей з росіянами української сторони не планується, поки не буде напрацьовано план завершення війни, а президент Володимир Зеленський також казав, що Україна не братиме участі у переговорах російської та американської сторін.

російсько-українська війнаРосіяСШАпереговори
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