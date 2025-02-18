У Кремлі заявили, що не заперечують вступ України в ЄС, але вважають її членство в НАТО загрозою

Кремль не проти вступу України до Європейського Союзу, проте розглядає її приєднання до НАТО як "явну загрозу" для Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Як відомо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбувається зустріч міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США, яку представляють держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

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Відповідаючи на питання щодо того, що у червні 2024 року Київ і Брюссель офіційно відкрили переговори про вступ України до ЄС, Пєсков заявив, що це питання про "процеси економічної інтеграції".

"Тут, звичайно, ніхто нічого не може диктувати іншій країні, і ми не збираємося цього робити", – сказав він.

Пєсков зазначив, що ця позиція "не стосується участі України у військових альянсах", оскільки бажання України вступити до НАТО "розглядається як явна загроза в очах Путіна".

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"Звичайно, наша позиція в питаннях, пов'язаних з безпекою, обороною і військовими альянсами, абсолютно різна. У нас там інший підхід, і всі це знають", – додав він.

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