В Кремле заявили, что не отрицают вступление Украины в ЕС, но считают ее членство в НАТО угрозой
Кремль не против вступления Украины в Европейский Союз, однако рассматривает ее присоединение к НАТО как "явную угрозу" для России.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico
Детали: Как известно, 18 февраля в Саудовской Аравии проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США, которую представляют госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Волц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
Отвечая на вопрос относительно того, что в июне 2024 года Киев и Брюссель официально открыли переговоры о вступлении Украины в ЕС, Песков заявил, что это вопрос о "процессах экономической интеграции".
"Здесь, конечно, никто ничего не может диктовать другой стране, и мы не собираемся этого делать", – сказал он.
Песков отметил, что эта позиция "не касается участия Украины в военных альянсах", поскольку желание Украины вступить в НАТО "рассматривается как явная угроза в глазах Путина".
"Конечно, наша позиция в вопросах, связанных с безопасностью, обороной и военными альянсами, абсолютно разная. У нас там другой подход, и все это знают", – добавил он.
Предыстория:
- Напомним, 12 февраля глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что возвращение Украиной контроля над всей ее территорией - нереалистичная идея, и что США не считают вступление Украины в НАТО реалистичной составляющей мирного урегулирования.
- Президент США Дональд Трамп подтвердил, что не видит возможности для Украины быть в НАТО, учитывая позицию России, и возложил на предшественника Джо Байдена ответственность за "провоцирование" Москвы на полномасштабную войну.
- Впоследствии в администрации Трампа заявили, что все же не исключают вступления Украины в НАТО в будущем.
- Глава ОПУ Андрей Ермак заявил 16 февраля, что встреч с россиянами украинской стороны не планируется, пока не будет наработан план завершения войны, а президент Владимир Зеленский также говорил, что Украина не будет участвовать в переговорах российской и американской сторон.