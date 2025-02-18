В Кремле заявили, что не отрицают вступление Украины в ЕС, но считают ее членство в НАТО угрозой

Кремль не против вступления Украины в Европейский Союз, однако рассматривает ее присоединение к НАТО как "явную угрозу" для России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Как известно, 18 февраля в Саудовской Аравии проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США, которую представляют госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Волц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

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Отвечая на вопрос относительно того, что в июне 2024 года Киев и Брюссель официально открыли переговоры о вступлении Украины в ЕС, Песков заявил, что это вопрос о "процессах экономической интеграции".

"Здесь, конечно, никто ничего не может диктовать другой стране, и мы не собираемся этого делать", – сказал он.

Песков отметил, что эта позиция "не касается участия Украины в военных альянсах", поскольку желание Украины вступить в НАТО "рассматривается как явная угроза в глазах Путина".

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"Конечно, наша позиция в вопросах, связанных с безопасностью, обороной и военными альянсами, абсолютно разная. У нас там другой подход, и все это знают", – добавил он.

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