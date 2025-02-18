У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Вівторок, 18 лютого 2025, 14:58
Вдень 18 лютого у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики, яка тривала 27 хвилин.
Джерело: Повітряні сили, КМВА
Дослівно КМВА: "Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння".
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Деталі: У Повітряних силах зазначили, що загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу.
Згодом повітряники попередили про швидкісну ціль на півдні Сумщини у південно-західному напрямку.
Оновлено: О 15:22 у Києві оголосили відбій тривоги.