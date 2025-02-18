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Война 2025

В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Анастасия ПроцВторник, 18 февраля 2025, 14:58
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Иллюстративное фото: Getty Images

Днем 18 февраля в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики, которая длилась 27 минут.

Источник: Воздушные силы, КГВА

Дословно КМВА: "Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения".

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Детали: В Воздушных силах отметили, что угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога.

 
КАРТА ТРЕВОГИ

Впоследствии воздушники предупредили о скоростной цели на юге Сумщины в юго-западном направлении.

Обновлено: В 15:22 в Киеве объявили отбой тревоги.

воздушная тревога
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