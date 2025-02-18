Рубіо натякнув, що ЄС доведеться "сісти за стіл переговорів" із РФ і скасувати санкції

Сенатор США Марко Рубіо, коментуючи зустріч із представниками РФ у Саудівській Аравії, заявив, що врегулювання конфлікту між Росією та Україною вимагатиме компромісів від усіх сторін. Він також зазначив, що Європейському Союзу рано чи пізно "доведеться сісти за стіл переговорів із Росією", натякнувши на можливе зняття санкцій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Рубіо на пресконференції після зустрічі з російською делегацією в Ер-Ріяді

Деталі: Рубіо вкотре наголосив, що "для того, щоб покласти край будь-якому конфлікту, всі сторони повинні піти на поступки", але було б неправильно "визначати їх наперед".

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Він також заявив, що усі сторони повинні бути згодні з умовами майбутнього врегулювання.

"Важливо зрозуміти дві речі. Перше – це те, що єдиним лідером у світі, який може це зробити, який може навіть зібрати людей разом, щоб почати говорити про це серйозно, є президент Трамп.

Друга річ, яку я б сказав, – це те, що для того, щоб конфлікт закінчився, всі учасники конфлікту повинні бути згодні з його вирішенням, воно має бути прийнятним для них", – заявив держсекретар США.

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Він натякнув на подальшу роль ЄС, кажучи, що "є й інші сторони, які мають накладені санкції, Європейському Союзу в якийсь момент доведеться сісти за стіл переговорів, тому що у них також є накладені санкції".

"Мета полягає в тому, щоб покласти край цьому конфлікту таким чином, щоб він був справедливим, довготривалим, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін. Як це виглядає? Ну, це те, заради чого ми будемо продовжувати взаємодіяти", – наголосив Рубіо.

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