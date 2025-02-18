Рубио намекнул, что ЕС придется "сесть за стол переговоров" с РФ и отменить санкции
Сенатор США Марко Рубио, комментируя встречу с представителями РФ в Саудовской Аравии, заявил, что урегулирование конфликта между Россией и Украиной потребует компромиссов от всех сторон. Он также отметил, что Европейскому Союзу рано или поздно "придется сесть за стол переговоров с Россией", намекнув на возможное снятие санкций.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Рубио на пресс-конференции после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде
Детали: Рубио в очередной раз подчеркнул, что "для того, чтобы положить конец любому конфликту, все стороны должны пойти на уступки", но было бы неправильно "определять их заранее".
Он также заявил, что все стороны должны быть согласны с условиями будущего урегулирования.
"Важно понять две вещи. Первое – это то, что единственным лидером в мире, который может это сделать, который может даже собрать людей вместе, чтобы начать говорить об этом серьезно, является президент Трамп.
Вторая вещь, которую я бы сказал, – это то, что для того, чтобы конфликт закончился, все его участники должны быть согласны с его решением, оно должно быть приемлемым для них", – заявил госсекретарь США.
Он намекнул на дальнейшую роль ЕС, говоря, что "есть и другие стороны, которые имеют наложенные санкции, и Европейскому Союзу в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, потому что у них также есть наложенные санкции".
"Цель состоит в том, чтобы положить конец этому конфликту таким образом, чтобы он был справедливым, долговременным, устойчивым и приемлемым для всех вовлеченных сторон. Как это выглядит? Ну, это то, ради чего мы будем продолжать взаимодействовать", – подчеркнул Рубио.
Напомним:
- Делегации США и России во время встречи в Эр-Риядедоговорились "устранить раздражители двусторонних отношений" и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.
- Также стало известно, что США и Россия обсуждают трехэтапный мирный план по Украине, который включает прекращение огня, проведение выборов в Украине и в конце концов подписание окончательного соглашения.