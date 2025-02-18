Рубио намекнул, что ЕС придется "сесть за стол переговоров" с РФ и отменить санкции

Сенатор США Марко Рубио, комментируя встречу с представителями РФ в Саудовской Аравии, заявил, что урегулирование конфликта между Россией и Украиной потребует компромиссов от всех сторон. Он также отметил, что Европейскому Союзу рано или поздно "придется сесть за стол переговоров с Россией", намекнув на возможное снятие санкций.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Рубио на пресс-конференции после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде

Детали: Рубио в очередной раз подчеркнул, что "для того, чтобы положить конец любому конфликту, все стороны должны пойти на уступки", но было бы неправильно "определять их заранее".

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Он также заявил, что все стороны должны быть согласны с условиями будущего урегулирования.

"Важно понять две вещи. Первое – это то, что единственным лидером в мире, который может это сделать, который может даже собрать людей вместе, чтобы начать говорить об этом серьезно, является президент Трамп.

Вторая вещь, которую я бы сказал, – это то, что для того, чтобы конфликт закончился, все его участники должны быть согласны с его решением, оно должно быть приемлемым для них", – заявил госсекретарь США.

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Он намекнул на дальнейшую роль ЕС, говоря, что "есть и другие стороны, которые имеют наложенные санкции, и Европейскому Союзу в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, потому что у них также есть наложенные санкции".

"Цель состоит в том, чтобы положить конец этому конфликту таким образом, чтобы он был справедливым, долговременным, устойчивым и приемлемым для всех вовлеченных сторон. Как это выглядит? Ну, это то, ради чего мы будем продолжать взаимодействовать", – подчеркнул Рубио.

Напомним: