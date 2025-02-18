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Війна 2025

Синоптики розповіли, коли почнуть слабшати морози

Валентина РоманенкоВівторок, 18 лютого 2025, 18:03
Синоптики розповіли, коли почнуть слабшати морози
фото Getty Images

В Україні упродовж цього тижня ще будуть утримуватися морози, але синоптики очікують, що з наступного тижня вони почнуть слабшати.

Джерело: речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в телеетері, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Лютий зараз ніби компенсує і надолужує всі ті попередні теплі місяці, які були. Зараз якраз-таки, упродовж цього тижня, у нас триває класична зимова погода, з морозами та снігом у більшості регіонів. І морози надалі, упродовж цього тижня, ще будуть утримуватися, бо холодна повітряна маса продовжує панувати над нашою територією. Варто зазначити, що атмосферний фронт дійсно буде проходити (Україною — ред.), але прямо заметілі — ні, ми такого не очікуємо...

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З початку наступного тижня очікується послаблення морозів і перехід, принаймні навіть денної температури, вже на плюсові значення, і відповідно, буде танути сніговий покрив. Наразі така тенденція. Надалі будемо уточнювати".

Деталі: За словами Птухи, станом на ранок вівторка сніговий покрив зберігався переважно у північних, центральних, частково східних, навіть у деяких південних областях.

Відповідаючи на питання, чого чекати цієї весни, речниця Укргідрометцентру пояснила, що зараз прогнозувати, якою буде весна, із практичними показниками метеорологи не можуть.

погода
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