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Война 2025

Синоптики рассказали, когда начнут ослабевать морозы

Валентина РоманенкоВторник, 18 февраля 2025, 18:03
Синоптики рассказали, когда начнут ослабевать морозы
фото Getty Images

В Украине в течение этой недели еще будут удерживаться морозы, но синоптики ожидают, что со следующей недели они начнут ослабевать.

Источник: спикер Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в телеэфире, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Февраль сейчас будто компенсирует и наверстывает все те предыдущие теплые месяцы, которые были. Сейчас как раз-таки, в течение этой недели, у нас продолжается классическая зимняя погода, с морозами и снегом в большинстве регионов. И морозы в дальнейшем, в течение этой недели, еще будут удерживаться, потому что холодная воздушная масса продолжает господствовать над нашей территорией. Стоит отметить, что атмосферный фронт действительно будет проходить (по Украине - ред.), но прямо метели - нет, мы такого не ожидаем...

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С начала следующей недели ожидается ослабление морозов и переход, по крайней мере даже дневной температуры, уже на плюсовые значения, и соответственно, будет таять снежный покров. Сейчас такая тенденция. В дальнейшем будем уточнять".

Детали: По словам Птухи, по состоянию на утро вторника снежный покров сохранялся преимущественно в северных, центральных, частично восточных, даже в некоторых южных областях.

Отвечая на вопрос, чего ждать этой весной, спикер Укргидрометцентра объяснила, что сейчас прогнозировать, какой будет весна, с практическими показателями метеорологи не могут.

погода
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