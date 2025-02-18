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Війна 2025

Саудити хотіли присутності українців на переговорах, США і РФ були проти – Bloomberg

Уляна Кричковська, Євген КізіловВівторок, 18 лютого 2025, 18:19
Саудити хотіли присутності українців на переговорах, США і РФ були проти – Bloomberg
фото: Getty Images

Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман хотів, щоб на переговорах між Росією та США, які проходили у Ер-Ріяді, була присутня і українська сторона, але американці та росіяни були проти цього.

Джерело: агентство Bloomberg із посиланням на обізнаного співрозмовника, передає "Європейська правда"

Деталі: Як відомо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч глави МЗС РФ Сергєя Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

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За словами співрозмовника агентства, Мухаммед ібн Салман хотів, щоб Зеленський був представлений на переговорах, але і американці, і росіяни наполягали на тому, що хочуть зустрітися без українців.

Він зазначив, що правитель Саудівської Аравії планує поінформувати українського президента про роль королівства у скликанні переговорів, а також про свої дискусії з російськими та американськими офіційними особами.

Після того, як переговори росіян та американців завершились 18 лютого в Ер-Ріяді, Зеленський оголосив, що переніс свій візит у Саудівську Аравію.

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"Нас не запрошували на цю російсько-американську зустріч у Саудівську Аравію. Для нас це було сюрпризом. Я не хочу збігів і тому я не поїду у Саудівську Аравію", – сказав він та додав, що візит відбудеться 10 березня.

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації США та Росії домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.

Ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх заявила, що США та Росія обговорюють триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди.  

Саудівська АравіяРосіяСШАУкраїна
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