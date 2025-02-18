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Война 2025

Саудиты хотели присутствия украинцев на переговорах, США и РФ были против – Bloomberg

Уляна Кричковская, Евгений КизиловВторник, 18 февраля 2025, 18:19
Саудиты хотели присутствия украинцев на переговорах, США и РФ были против – Bloomberg
фото: Getty Images

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман хотел, чтобы на переговорах между Россией и США, которые проходили в Эр-Рияде, присутствовала и украинская сторона, но американцы и россияне были против этого.

Источник: агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленного собеседника, передает "Европейская правда"

Детали: Как известно, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США, которую представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Волц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

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По словам собеседника агентства, Мухаммед ибн Салман хотел, чтобы Зеленский был представлен на переговорах, но и американцы, и россияне настаивали на том, что хотят встретиться без украинцев.

Он отметил, что правитель Саудовской Аравии планирует проинформировать украинского президента о роли королевства в созыве переговоров, а также о своих дискуссиях с российскими и американскими официальными лицами.

После того, как переговоры россиян и американцев завершились 18 февраля в Эр-Рияде, Зеленский объявил, что перенес свой визит в Саудовскую Аравию.

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"Нас не приглашали на эту российско-американскую встречу в Саудовскую Аравию. Для нас это было сюрпризом. Я не хочу совпадений и поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию", – сказал тогда он и добавил, что визит состоится 10 марта.

После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации США и России договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.

Ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих заявила, что США и Россия обсуждают трехэтапный мирный план по Украине, который включает прекращение огня, проведение выборов в Украине и в конце концов подписание окончательного соглашения.

Саудовская АравияРосcияСШАУкраина
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