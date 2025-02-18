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Війна 2025

Дуда: США обіцяють зберегти військову присутність у Східній Європі

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 18 лютого 2025, 18:39
Дуда: США обіцяють зберегти військову присутність у Східній Європі
фото: Getty Images

Американська сторона запевнила президента Польщі Анджея Дуду у відсутності намірів скорочувати чисельність своїх військ у Східній Європі.

Джерело: Дуда після зустрічі зі спецпосланником президента США з питань російсько-української війни Кітом Келлогом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Слова Дуди пролунали на тлі побоювань у Європі, що США найближчим часом зменшать військову присутність на континенті після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа.

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"Нас запевнили... що немає абсолютно ніяких американських намірів зменшити активність тут, у нашій частині Європи, особливо з погляду безпеки, зменшення кількості американських солдатів", – сказав він.

Минулого тижня міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що союзники по НАТО не можуть вважати, що США будуть присутні в Європі вічно.

Очільник Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс також вважає, що період, коли Європа могла покладатися на американські війська для забезпечення своєї безпеки, закінчився.

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СШАПольщаЗбройні сили
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