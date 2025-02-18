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Война 2025

Дуда: США обещают сохранить военное присутствие в Восточной Европе

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 18 февраля 2025, 18:39
Дуда: США обещают сохранить военное присутствие в Восточной Европе
фото: Getty Images

Американская сторона заверила президента Польши Анджея Дуду в отсутствии намерений сокращать численность своих войск в Восточной Европе.

Источник: Дуда после встречи со спецпосланником президента США по вопросам российско-украинской войны Китом Келлогом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Слова Дуды прозвучали на фоне опасений в Европе, что США в ближайшее время уменьшат военное присутствие на континенте после прихода к власти администрации Дональда Трампа.

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"Нас заверили... что нет абсолютно никаких американских намерений уменьшить активность здесь, в нашей части Европы, особенно с точки зрения безопасности, уменьшения количества американских солдат", – сказал он.

На прошлой неделе министр обороны США Пит Гегсет заявил, что союзники по НАТО не могут считать, что США будут присутствовать в Европе вечно.

Глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис также считает, что период, когда Европа могла полагаться на американские войска для обеспечения своей безопасности, закончился.

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СШАПольшаВооруженные силы
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