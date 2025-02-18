У ГУР розповіли, як Росія модернізує "Шахеди" та інші ударні дрони

З початку 2025 року українські фахівці зафіксували низку суттєвих змін у російській версії іранських ударних дронів Shahed-136 – "Герань" і "Гарпія".

Джерело: портал War&Sanctions під егідою Головного управління розвідки МО України

Деталі: Як повідомляють експерти, йдеться про:

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новий вид бойової частини вагою 90 кг;

польотний контролер, блок розподілення потужності та акумуляторну батарею перенесено з носової частини в хвостову;

в конструкцію БПЛА встановлено додатковий баласт.

На завадозахищеній 8–канальній CRP-антені супутникової навігації з круговим розміщенням периферійних патч-антен виявлено стікер з маркуванням китайською та англійською мовами "Agricultural equipment parts", а також номером, що вказує на виробництво у 2024 році.

Спосіб виготовлення та колір корпусу цієї антени схожий на інші вузли та агрегати "Шахедів" серії "Ы" виробництва Ірану та РФ, тому виявлений стікер, ймовірно, використаний для введення в оману щодо реального походження та призначення CRP-антени.

Дедалі частіше держава-агресор використовує продукцію виробництва Китаю як альтернативу компонентам зі США, ЄС та інших країн, зазначають розвідники. Наприклад, у згаданій вище 8-канальній антені останніх версій Shahed-136 росіяни замінили програмовану логічну інтегральну схему XILINX Kintex-7 виробництва США, яка є критичною складовою CRP-антени, на інтегральну схему виробництва Beijing Microelectronics Technology, КНР.

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Безпілотники, вироблені на потужностях особливої економічної зони "Єлабуга", на додачу до "Ы" отримали нову серію ― "Ъ" .

БПЛА, вироблені на електромеханічному заводі "Купол" (м. Іжевск), отримали нову серію "КЦ" на додачу до попередніх "К" та "КБ".

Є інформація, що крім 8-канальних антен "Комета М8" у виробництві ворожих ударних безпілотників використовуються також нові російські 12-канальні CRP-антени "Комета".

Для зйомки та передачі відеозображення ураження цілі росіяни використовують одноразові Telegram-боти та міні електронну-обчислювальну машину Raspberry Pi, веб-камеру, 3G/LTE-модеми.

Виготовлені на заводі у Єлабузі дрони "Гєрбера", які раніше виконували імітаційну функцію, ворог почав споряджати бойовими частинами ОФБЧ-2,5 виробництва підприємства "Базальт" та інженерними боєприпасами КЗ-6. Для приведення бойової частини в дію використовується підривник, підключений до польотного контролера через твердотільне реле RUICHI SSR-10DD.

Також Росія налагоджує виробництво аналогу реактивного Shahed-238 – "Гєрань-3" з малогабаритним турбореактивним двоконтурним двигуном Tolou-10/13, що забезпечує швидкість польоту до 550-600 км/год та дальність 2 500 км.

Інформація про іноземні технології, які сприяють ворогу виготовляти засоби для ведення злочинної війни проти України, щотижня оновлюється на порталі War&Sanctions ― база даних уже містить опис 4400 ідентифікованих в застосованому росією озброєнні компонентів, а також понад 140 БПЛА та 88 залучених до їхнього виробництва підприємств.