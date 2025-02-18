В ГУР рассказали, как Россия модернизирует "Шахеды" и другие ударные дроны

С начала 2025 года украинские специалисты зафиксировали ряд существенных изменений в российской версии иранских ударных дронов Shahed-136 - "Герань" и "Гарпия".

Источник: портал War&Sanctions под эгидой Главного управления разведки МО Украины

Детали: Как сообщают эксперты, речь идет о:

Реклама:

новом виде боевой части весом 90 кг;

полетном контроллере, блок распределения мощности и аккумуляторная батарея перенесены из носовой части в хвостовую;

в конструкцию БПЛА установлен дополнительный балласт.

На помехозащищенной 8-канальной CRP-антенне спутниковой навигации с круговым размещением периферийных патч-антенн обнаружен стикер с маркировкой на китайском и английском языках "Agricultural equipment parts", а также номером, указывающим на производство в 2024 году.

Способ изготовления и цвет корпуса этой антенны похож на другие узлы и агрегаты "Шахедов" серии "Ы" производства Ирана и РФ, поэтому обнаруженный стикер, вероятно, использован для введения в заблуждение относительно реального происхождения и назначения CRP-антенны.

Все чаще государство-агрессор использует продукцию производства Китая как альтернативу компонентам из США, ЕС и других стран, отмечают разведчики. Например, в упомянутой выше 8-канальной антенне последних версий Shahed-136 россияне заменили программируемую логическую интегральную схему XILINX Kintex-7 производства США, которая является критической составляющей CRP-антенны, на интегральную схему производства Beijing Microelectronics Technology, КНР.

РЕКЛАМА:

Беспилотники, произведенные на мощностях особой экономической зоны "Елабуга", в дополнение к "Ы" получили новую серию - "Ъ" .

БПЛА, произведенные на электромеханическом заводе "Купол" (г. Ижевск), получили новую серию "КЦ" в дополнение к предыдущим "К" и "КБ".

Есть информация, что кроме 8-канальных антенн "Комета М8" в производстве вражеских ударных беспилотников используются также новые российские 12-канальные CRP-антенны "Комета".

Для съемки и передачи видеоизображения поражения цели россияне используют одноразовые Telegram-боты и мини электронную-вычислительную машину Raspberry Pi, веб-камеру, 3G/LTE-модемы.

Изготовленные на заводе в Елабуге дроны "Гербера", которые ранее выполняли имитационную функцию, враг начал снаряжать боевыми частями ОФБЧ-2,5 производства предприятия "Базальт" и инженерными боеприпасами КЗ-6. Для приведения боевой части в действие используется взрыватель, подключенный к полетному контроллеру через твердотельное реле RUICHI SSR-10DD.

Также Россия налаживает производство аналога реактивного Shahed-238 - "Герань-3" с малогабаритным турбореактивным двухконтурным двигателем Tolou-10/13, обеспечивающим скорость полета до 550-600 км/ч и дальность 2 500 км.

Информация об иностранных технологиях, которые способствуют врагу изготавливать средства для ведения преступной войны против Украины, еженедельно обновляется на портале War&Sanctions - база данных уже содержит описание 4400 идентифицированных в примененном Россией вооружении компонентов, а также более 140 БПЛА и 88 привлеченных к их производству предприятий.