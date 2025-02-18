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Війна 2025

У трьох бригадах на Курахівському напрямку змінили комбригів

Євген Кізілов, Ольга КириленкоВівторок, 18 лютого 2025, 21:13
У трьох бригадах на Курахівському напрямку змінили комбригів
фото: Getty Images

У трьох бригадах, які воюють на Курахівському напрямку Донецької області, у січні змінили комбригів.

Джерело: "Суспільне" та "Українська правда" із посиланням на свої джерела

Деталі: Йдеться про 33 окрему механізовану бригаду, 46 окрему аеромобільну бригаду та 35 бригаду морської піхоти.

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Полковник Дмитро Паліса став командиром 33 ОМБр. Раніше він займав посаду заступника командира батальйону 30 ОМБр ім. князя Костянтина Острозького. Він був одним з наймолодших комбатів у ЗСУ. Брав участь у боях за Лиман на Донеччині, а також у контрнаступі на Харківщині у складі четвертого загону спеціального призначення 71 окремої єгерської бригади ДШВ.

Паліса – брат заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. У 2023-2024 роках він очолював 93 бригаду "Холодний Яр".

Паліса замінив на посаді полковника Юрія Гупалюка, який очолював 33 ОМБр у 2024 році. З 2014 року він брав участь у бойових діях на Донеччині, зокрема в боях за Словʼянськ, Дебальцеве та інших. Був поранений під час боїв за Авдіївку у 2015 році.

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Підполковник Дмитро Капітула став комбригом 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Він був командиром одного з батальйонів 95 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Капітула замінив на посаді полковника Віталія Золотарьова, якого звільнили наприкінці січня 2024 року. Як повідомила журналістка ТСН Юлія Кирієнко, звільнення Золотарьова відбулося після окупації Курахового.

Полковник Олексій Булахов очолив 35 бригаду морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського.

За даними УП, на початку січня у бригаді зняли комбрига Сергія Олійника, який прийшов на середині операції в Кринках. На його місце призначили Кирила Орлюка, він протримався три тижні, після чого його замінили на Булахова.

Булахов — один з захисників Маріуполя. Він був звільнений з полону у вересні 2022 року. Як повідомляло BBC, до полону Олексій Булахов командував повітряно-десантною службою 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Білинського, а в березні 2020 року тимчасово виконував обов'язки заступника командира бригади.

війнаДонецька областьЗбройні сили
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