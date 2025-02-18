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Война 2025

В трех бригадах на Кураховском направлении сменили комбригов

Евгений Кизилов, Ольга КириленкоВторник, 18 февраля 2025, 21:13
В трех бригадах на Кураховском направлении сменили комбригов
фото: Getty Images

В трех бригадах, которые воюют на Кураховском направлении Донецкой области, в январе сменили комбригов.

Источник: "Суспільне" и "Украинская правда" со ссылкой на свои источники

Детали: Речь идет о 33 отдельной механизированной бригаде, 46 отдельной аэромобильной бригаде и 35 бригаде морской пехоты.

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Полковник Дмитрий Палиса стал командиром 33 ОМБр. Ранее он занимал должность заместителя командира батальона 30 ОМБр им. князя Константина Острожского. Он был одним из самых молодых комбатов в ВСУ. Участвовал в боях за Лиман в Донецкой области, а также в контрнаступлении на Харьковщине в составе четвертого отряда специального назначения 71 отдельной егерской бригады ДШВ.

Палиса – брат заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы. В 2023-2024 годах он возглавлял 93 бригаду "Холодный Яр".

Палиса заменил на посту полковника Юрия Гупалюка, который возглавлял 33 ОМБр в 2024 году. С 2014 года он участвовал в боевых действиях в Донецкой области, в частности в боях за Славянск, Дебальцево и других. Был ранен во время боев за Авдеевку в 2015 году.

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Подполковник Дмитрий Капитула стал комбригом 46 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. Он был командиром одного из батальонов 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ. Капитула заменил на должности полковника Виталия Золотарева, которого уволили в конце января 2024 года. Как сообщила журналистка ТСН Юлия Кириенко, увольнение Золотарева произошло после оккупации Курахово.

Полковник Алексей Булахов возглавил 35 бригаду морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

По данным УП, в начале января в бригаде сняли комбрига Сергея Олейника, который пришел на середине операции в Крынках. На его место назначили Кирилла Орлюка, он продержался три недели, после чего его заменили на Булахова.

Булахов – один из защитников Мариуполя. Он был освобожден из плена в сентябре 2022 года. Как сообщало BBC, до плена Алексей Булахов командовал воздушно-десантной службой 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского, а в марте 2020 года временно исполнял обязанности заместителя командира бригады.

войнаДонецкая областьВооруженные силы
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